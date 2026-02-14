Η ατάκα Μητσοτάκη στον Έλληνα παγκόσμιο πρωταθλητή barista: «Θα αγοράσω μηχανή εσπρέσο, θα έρθεις σπίτι να μου κάνεις σεμινάρια;», δείτε βίντεο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη HORECA 2026 - Φωτογραφία: Δημήτρης Παπαμήτσος / Γρ. Τύπου Πρωθυπουργού

Στη συνέχειπου του άρεσε πολύ, αλλά και νερό από την Κρήτη: «Τα προϊόντα από την Κρήτη τα διαφημίζουμε διπλά» είπε βγάζοντας φωτογραφίες με την υπεύθυνη της εταιρείας.Το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού έκλεψε μια εταιρεία με ποικιλίες τσαγιών. «Αυτά είναι εξαιρετικά.ξέρετε πίνω πολύ τσάι», εξήγησε. Η βόλτα έκλεισε με παρακολούθηση μέρους του πρωταθλήματος καφέ που διεξάγεται στο πλαίσιο της HORECA.