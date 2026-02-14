Η ατάκα Μητσοτάκη στον Έλληνα παγκόσμιο πρωταθλητή barista: «Θα αγοράσω μηχανή εσπρέσο, θα έρθεις σπίτι να μου κάνεις σεμινάρια;», δείτε βίντεο
Παραλειπόμενα και διάλογοι του πρωθυπουργού με προσωπικό και πολίτες στην έκθεση εστίασης HORECA 2026 - Δοκίμασε ποικιλίες καφέ, τσαγιού και μπύρας από ελληνικές εταιρείες που κάνουν εξαγωγές
Πολλά παραλειπόμενα είχε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη HORECA 2026.
Ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στην έκθεση συνοδευόμενος από τον γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή και δοκίμασε πολλά προϊόντα ελληνικών κυρίως εταιρειών και δη εξαγωγικών : Από καφέ μέχρι τσάι και μπύρα. Γνωστός για την αδυναμία του στον εσπρέσο, ο πρωθυπουργός σε κάθε stand σχεδόν έπινε και από μια γουλιά.
«Αυτός είναι καφές!»
«Δεν θα κοιμηθώ απόψε μου φαίνεται, όπου πάμε πίνουμε και από λίγο» είπε στον Γιάννη Σμυρλή.
Παρ' όλα αυτά συνέχισε και όταν δοκίμασε μια ποικιλία συγκεκριμένου καφέ αναφώνησε... μερακλίδικα: «Αυτός είναι καφές!», θυμίζοντας το σλόγκαν παλιάς τηλεοπτικής διαφήμισης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε μάλιστα ότι θα αγοράσει μια μηχανή παρασκευής εσπρέσο για το σπίτι αλλά και μύλο χωριστό για να έχει φρέσκους κόκκους σε κάθε φλιτζάνι που απολαμβάνει. Έτσι του έδειξαν τις επιλογές από πασίγνωστη ιταλική εταιρεία. Κάποια στιγμή αντίκρισε έναν κορυφαίο barrista: Τον Έλληνα πρωταθλητή κόσμου Σταύρου Λαμπρινίδη. Πλέον είναι head barista στη Nestle.
Ο Σταύρος Λαμπρινίδης είναι εκπαιδευτής και κριτής στον χώρο του καφέ και έχει βραβευτεί δυο φορές ως «Παγκόσμιος Πρωταθλητής Καφέ».
Ο πρωθυπουργός τον αγκάλιασε και του είπε: «Θα μου κάνεις σεμινάρια εσύ; Θα μου κάνεις ένα ιδιαίτερο; Τώρα που θα αγοράσω μηχανή καφέ, θα έρθεις σπίτι να μου δείξεις;». «Ο κύριος Γιάννης ξέρει» απάντησε ο πρωταθλητής, δείχνοντας τον Γιάννη Σμυρλή η σύζυγος του οποίου δραστηρηριοποιείται στο χώρο εισαγωγής καφέ και φυσικά δέχθηκε την πρόταση Μητσοτάκη. Κάποιος ρώτησε τον πρωθυπουργό αν γνωρίζει τον barista: «Ασφαλώς και τον ξέρω, είναι αστέρι, έχει και ωραίο κρητικό μουστάκι!». Ενδιαφέρθηκε επίσης και για την τεχνική με την οποία οι επαγγελματίες του χώρου φτιάχνουν απίθανα σχήματα στον αφρό του καπουτσίνο - καίτοι ο ίδιος είναι λάτρης του espresso και μάλιστα σκέτο, ristretto.
Στη συνέχεια δοκίμασε μπύρα lager «Ικαριώτισσα» που παράγεται στην Ικαρία που του άρεσε πολύ, αλλά και νερό από την Κρήτη: «Τα προϊόντα από την Κρήτη τα διαφημίζουμε διπλά» είπε βγάζοντας φωτογραφίες με την υπεύθυνη της εταιρείας.
Το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού έκλεψε μια εταιρεία με ποικιλίες τσαγιών. «Αυτά είναι εξαιρετικά. Θα τα παραγγείλω στο γραφείο μου, ξέρετε πίνω πολύ τσάι», εξήγησε. Η βόλτα έκλεισε με παρακολούθηση μέρους του πρωταθλήματος καφέ που διεξάγεται στο πλαίσιο της HORECA.
Δείτε το βίντεο με τη βόλτα Μητσοτάκη στη HORECA 2026
