Στην έκθεση HORECA 2026 ο Μητσοτάκης: Οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πολιτική σταθερότητα για να εξακολουθούν να επενδύουν

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα προϊόντα των εκθετών και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες, ενώ παρακολούθησε και μέρος του πρωταθλήματος καφέ που διεξάγεται στο πλαίσιο της έκθεσης