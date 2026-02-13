Θεοχάρης: Υπήρχε σχέδιο για δραχμή το 2015 - Είχαν επαφές με εταιρείες για να τυπώσουν χαρτονομίσματα

Ο υφυπουργός Εξωτερικών μίλησε για οργανωμένο σχέδιο επιστροφής στη δραχμή πριν από το δημοψήφισμα του 2015 - Το κατήγγειλα στη Βουλή και δέχθηκα απειλές