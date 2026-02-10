Στο επίσημο δείπνο για τον Μητσοτάκη ο Βαρθολομαίος μετά από πρόσκληση του Ερντογάν

Η τουρκική προεδρία απέστειλε την πρόσκληση ανταποκρινόμενη σε παλαιότερο αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Ερντογάν προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης