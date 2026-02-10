Στο επίσημο δείπνο για τον Μητσοτάκη ο Βαρθολομαίος μετά από πρόσκληση του Ερντογάν
Η τουρκική προεδρία απέστειλε την πρόσκληση ανταποκρινόμενη σε παλαιότερο αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Ερντογάν προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης
Πρόσκληση από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να μεταβεί στην Άγκυρα στο πλαίσιο της 6ης Σύνοδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας έλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η τουρκική προεδρία απέστειλε την πρόσκληση ανταποκρινόμενη σε παλαιότερο αίτημα του κ.κ. Βαρθολομαίου να υπάρξει συνάντηση με τον Τ. Ερντογάν προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η πρόσκληση αφορά το δείπνο που θα παραθέσει ο κ. Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο Beştepe προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
Υπενθυμίζεται πως, στην ελληνική αποστολή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.
Στο επίκεντρο των εργασιών αναμένεται να βρεθούν πεδία διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στο μεταναστευτικό, την πολιτική προστασία, την οικονομία, την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και δράσεις πολιτισμού, ενώ στο τραπέζι θα τεθούν και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος – από τη Μέση Ανατολή και το Ιράν έως την Ουκρανία. Κυβερνητικές πηγές περιγράφουν ως στόχο του Ανώτατου Συμβουλίου την αποτίμηση της προόδου που έχει καταγραφεί δύο χρόνια μετά τη «Διακήρυξη των Αθηνών» και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας, ώστε να αποτρέπονται εντάσεις και να διευκολύνεται η διαχείριση πιθανών κρίσεων.
