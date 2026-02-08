Σκέρτσος: Επιβεβλημένη η συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η αντιπολίτευση να μην δώσει «λευκή κόλλα»
«Η Ελλάδα έχει χάσει πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν. Ας μην το επιτρέψουμε να ξανασυμβεί» τονίζει ο υπουργός Επικρατείας
Την ανάγκη να υπάρξει συναίνεση στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης τονίζει σε συνέντευξή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στη Real News «θεωρώ επιβεβλημένη την επίτευξη συναίνεσης ιδίως από πολιτικές δυνάμεις που κατά καιρούς έχουν ταχθεί υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης».
Προσθέτει, μάλιστα, «μπορούμε από τώρα όχι μόνο να συμφωνήσουμε στις αναθεωρητέες διατάξεις αλλά και στο περιεχόμενό τους, αν αυτό που απασχολεί την αντιπολίτευση είναι μια αυθαίρετη διατύπωση από την επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία».
Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, επισημαίνει πως «κατανοώ τη λογική της αντιπολίτευσης περί "λευκής επιταγής" όχι όμως και τη λογική της "λευκής κόλλας", πολύ απλά διότι έτσι μένεις πολιτικά μεταξεταστέος».
«Η Ελλάδα έχει χάσει πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν. Ας μην το επιτρέψουμε να ξανασυμβεί» καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας
