«Να με περάσουν εμένα για φλώρο, δεν υπάρχει περίπτωση»: Ο διάλογος Πολάκη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παύλος Πολάκης Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Να με περάσουν εμένα για φλώρο; Δεν υπάρχει περίπτωση», έσπευσε να φωνάξει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι «φλώρος» έσπευσε να δώσει ο Παύλος Πολάκης στην Ολομέλεια της Βουλής σχολιάζοντας την τοποθέτηση την τοποθέτηση της Ζωής Κωνστντοπούλου.

Το περιστατικό συνέβη όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στην Νέα Δημοκρατία υποστηρίζοντας ότι δέχεται να κάθεται στα έδρανά της ο ανεξάρτητος βουλευτής και προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», Κώστας Φλώρος.

«Να εκεί, κοιτάξτε πού κάθεται» ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου δείχνοντας με το χέρι της και καλώντας τον κ. Παύλο Πολάκη να καθίσει στο έδρανό του, ώστε να μην γίνει παρεξήγηση και νομίζουν ότι δείχνει τον ίδιο.

«Να με περάσουν εμένα για φλώρο; Δεν υπάρχει περίπτωση», έσπευσε να φωνάξει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.


Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη Βουλή:

