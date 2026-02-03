Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: «Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία και από τις δύο πλευρές»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

Για τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου

Στο επικείμενο τετ α τετ του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην τηλεόραση του Action24.Όπως σημείωσε ο κ. Μαρινάκης η ακριβής ημερομηνία συνάντησης αναμένεται να «κλειδώσει» μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.«Η συνάντηση θα γίνει επόμενη εβδομάδα . Μέχρι τις 15 είναι μέχρι την επόμενη Κυριακή. Μια από τις ημέρες της επόμενης εβδομάδας. Θεωρώ ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η εβδομάδα θα ανακοινωθεί και από τις δύο πλευρές η συνάντηση των δύο ηγετών», σημείωσε χαρακτηριστικά.Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με το αν συμφωνεί με την άποψη ορισμένων ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία, σημείωσε τα εξής:«Διαφωνώ κάθετα. Η ίδια η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι αυτή η θέση, που υποστηρίζουν κάποιοι, δεν βοηθά τη χώρα. Νομίζω ότι ακόμη και εκείνοι που δεν υποστηρίζουν πολιτικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, εκτός από τους πολύ ακραίους, δέχονται ότι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής θωράκισης η Ελλάδα έχει καταφέρει, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά τα χρόνια, όσα δεν είχαν επιτευχθεί ολόκληρες δεκαετίες. Και τα έχει καταφέρει όχι με ψευτοπατριωτισμούς, ούτε με μια λογική απομόνωσης, αλλά με μια στρατηγική διαλόγου».

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις δηλώσεις που έκανε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για το κόστος στέγασης των εκπαιδευτικών, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις.

Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Κάνουν κακό αυτές οι εκφράσεις. Είναι βούτυρο στο ψωμί των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η δήλωση ήταν μια άστοχη διατύπωση, το είπα και χθες. Δημιούργησε την εντύπωση ότι στρεφόταν εναντίον της κοινωνίας. Έγινε στο πλαίσιο ενός έντονου διαλόγου. Δεν πάω να τη δικαιολογήσω, ούτε την επαίνεσα, όπως είπε το ΠΑΣΟΚ, σε μια απαράδεκτη, αντιθεσμική λαθροχειρία που έκανε, και γι’ αυτό βρίσκεται στα ποσοστά που βρίσκεται».