Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κομισιόν FIR Αθηνών Eurocontrol

Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κομισιόν παραμένει σε επαφή και συντονισμό με τον Eurocontrol

Κομισιόν: Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει βοήθεια μέχρι στιγμής από την Κομισιόν, σχετικά με το χθεσινό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, ωστόσο, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή, ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ελλάδα και είμαστε σε στενό συντονισμό με τον Eurocontrol που παρακολουθεί την κατάσταση σχετικά με το κλείσιμο του ελληνικού εναέριου χώρου», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή δεν γνωρίζει σε τι οφείλεται το χθεσινό περιστατικό και εάν το μπλακ άουτ προκλήθηκε από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες.


«Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε ακριβώς το τεχνικό ζήτημα, που θα πρέπει να προσδιοριστεί, εάν δηλαδή προκλήθηκε από εσωτερικό παράγοντα ή εξωτερικούς παράγοντες» ανέφερε η εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «οι ελληνικές αρχές διερευνούν το ζήτημα».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «δεν μας έχει ζητηθεί έως τώρα κάποια βοήθεια, αλλά προφανώς είμαστε σε επαφή και έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις ελληνικές αρχές».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης