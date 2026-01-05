Μαρινάκης για FIR Αθηνών: Δεν ετέθη ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων, άμεση διερεύνηση για τα αίτια του μπλακ άουτ
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπάρχει ένδειξη για κυβερνοεπίθεση – Ποιοι θα μετέχουν στην πενταμελή επιτροπή
Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής που θα διερευνήσει το χθεσινό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων.
«Δεν ετέθη ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε κάποιο ζήτημα ασφάλειας» τόνισε ο κ. Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μετά την ενημέρωση που παρείχε ο αρμόδιος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι θα συγκροτηθεί άμεσα επιτροπή διερεύνησης με την συμμετοχή πέντε μελών. Σε αυτή θα μετέχουν ένας εκπρόσωπος της ΕΕΤ, ένας της ΥΠΑ, ένας του ΓΕΕΘΑ, ένας του Eurocontrol και ένας από την εθνική επιτροπή κυβερνοσφάλειας.
Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο της κυβερνοεπίθεσης φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη.
«Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι υπήρξε μέχρι στιγμής κυβερνοεπίθεση. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται μια σειρά δράσεων για να αντικατασταθούν τα παλαιά συστήματα με νεότερα. Με τα παρόντα συστήματα τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Δεν προκύπτει καμία ένδειξη κυβερνοασφάλειας», είπε ο κ. Μαρινάκης.
