Γεύματα, δείπνα και η… μεγάλη αναταραχή λόγω Τσίπρα και Καρυστιανού στο πλάνο των Χριστουγέννων για το ΠΑΣΟΚ
Γεύματα, δείπνα και η… μεγάλη αναταραχή λόγω Τσίπρα και Καρυστιανού στο πλάνο των Χριστουγέννων για το ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ πορεύεται με διακηρυγμένο στόχο τη «νίκη έστω και με μία ψήφο» αλλά στα γκάλοπ ακολουθεί με 15 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες το ασφαλές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας
Με τα γεύματα και τα δείπνα να παίρνουν τη θέση των επίσημων κομματικών συνεδριάσεων εξελίσσεται το σκηνικό στην κεντροαριστερά με φόντο το φετινό εορταστικό κλίμα.
Η κολλημένη βελόνα του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η συζήτηση για την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού αυξάνουν την ταχύτητα της κινητικότητας στον ευρύτερο χώρο.
Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να εκτιμά ότι οι απώλειες για το ΠΑΣΟΚ από ένα κόμμα Τσίπρα και Καρυστιανού δεν θα ξεπεράσει το 0,7%, ωστόσο όλο και περισσότερα «πράσινα» στελέχη δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάληξη της κινούμενης άμμου στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Οι κρίσιμες κομματικές συνεδριάσεις έχουν μεταφερθεί στον επόμενο χρόνο, το δε Συνέδριο δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», αφού δεν δίνεται επίσημη απάντηση για τον χρόνο και το χώρο που θα το φιλοξενήσει.
Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει ρυθμούς, συναντά ανθρώπους από τις νεότερες γενιές – όπως των Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο- και οργανώνει μέσω του επιτελείου του την επόμενη παρουσίαση της Ιθάκης στις 15 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά της η κυρία Καρυστιανού συνεχίζει να κινείται δραστήρια στη δημόσια σφαίρα, ενώ στις δημοσκοπήσεις δείχνει να επηρεάζει τα κοινά διάφορων και διαφορετικών κομμάτων.
Το ΠΑΣΟΚ πορεύεται με διακηρυγμένο στόχο τη «νίκη έστω και με μία ψήφο» αλλά στα γκάλοπ ακολουθεί με 15 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες το ασφαλές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι επιδόσεις του στα αστικά κέντρα ουδεμία σχέση έχουν με τις προσδοκίες του όσον αφορά στο δημοσκοπικό άλμα και στην περιφέρεια έχει να περιμένει νέους «παίκτες» από το κόμμα Τσίπρα που ετοιμάζουν την κάθοδό τους. Η επιχείρηση διεύρυνσης παραμένει στα «χαρτιά» της Χαριλάου Τρικούπη, τα οποία και λόγω γιορτών μπαίνουν βαθιά στο συρτάρι.
Όταν για παράδειγμα ρωτήθηκε χθες σε γεύμα με δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης αν ισχύει η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη εκείνος απέφυγε να δώσει καθαρή απάντηση λέγοντας ότι τώρα «ερχονται γιορτές». Ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής κάνει σχετικές κινήσεις αλλά η διεύρυνση είναι κάτι που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από το γενικότερο κλίμα. Ένα στέλεχος αποφασίζει συνήθως την κάθοδό του όταν ξέρει ότι έχει αρκετές πιθανότητες να εκλεγεί ή να επανεκλεγεί.
Σε κάτι που συμφωνούν όλες οι δυνάμεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βάλει φρένο στις απώλειες στα γκάλοπ και ως εκ τούτου θα δυσκολευτεί να προσεγγίσει τους φιλόδοξους στόχους και τα ισχυρά ποσοστά. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ εντοπίζει το πρόβλημα της ΝΔ κυρίως στην περιφέρεια και στον αγροτικό κόσμο- «η ΝΔ δεν μπορεί να σταθεί στα καφενεία της επαρχίας», είπε εκτιμώντας την κατάσταση στο γεύμα με δημοσιογράφους. Μάλιστα έδωσε λίγες πιθανότητες να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίτη φορά πρωθυπουργός, αλλά την ίδια στιγμή απέφυγε κάθε ακριβή πρόβλεψη για το «αποτύπωμα» του ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό κσηνικό που διαμορφώνεται μέρα-μέρα.
Σε μια άλλη πράσινη συνάντηση, στο πρόσφατο δείπνο του Γιώργου Παπανδρέου με τον Χάρη Δούκα και το Φίλιππο Σαχινίδη, το γεγονός ότι ήταν και άλλοι στο ίδιο τραπέζι δεν απέτρεψε μια ευρεία συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις, για το ΠΑΣΟΚ, τη «βελόνα» και το Συνέδριο φυσικά.
Οι συμμαχίες απέναντι στον Ανδρουλάκη δεν έχουν αποκτήσει στέρεο έδαφος- η ταχύτητα της κινούμενης άμμου και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ παραμένει αμείωτη και αλλάζει στα «σημεία» τα δεδομένα που καταγράφηκαν ένα χρόνο πριν στις εσωκομματικές κάλπες. Όσοι δεν είναι βουλευτές κινούνται πιο δραστήρια για να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο αριθμό Συνέδρων για την εκλογή τους στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ οι βουλευτές αποφεύγουν την ορατή «ομαδοποίηση» ψηλαφώντας τα νέα δεδομένα.
Άπαντες αντιλαμβάνονται ότι θα ακολουθήσει ένα σκληρό μπρα ντεφερ για τη διατήρηση της δεύτερης θέσης (ενδεχομένως) με το κόμμα Τσίπρα αλλά στις δημόσιες παρεμβάσεις τους επαναλαμβάνουν ότι στόχος είναι η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση. «Όποιος δεν το πιστεύει, νομίζω πρέπει να κάνει άλλη δουλειά. Διότι ο κόσμος θέλει αλλαγή. Το 70% και πλέον των δημοσκοπήσεων λένε ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή. Και γι' αυτό και το λέω καθαρά ότι ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος. Θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν μέχρι το 2031», δηλώνει ο Χάρης Δούκας και απαντώντας στον ΣΚΑΙ αν είναι εφικτός ο στόχος απαντά ως εξής: «Εξαρτάται από εμάς. Νομίζω ότι είναι απολύτως ρευστό το πολιτικό τοπίο. Εξαρτάται λοιπόν από τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες, από το πόσο καθαρά θα τοποθετηθούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υπέρβασης».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου επιμένει ότι χρειάζεται για τη θετική ανατροπή ένας μεγάλος διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις, που δεν αποκλείει το κόμμα Τσίπρα. «Με όσους θεωρούν και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ με δική του πρωτοβουλία, για να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής, πρέπει να κάνει έναν μεγάλο διάλογο», τονίζει ο κ. Δούκας ο οποίος, όπως και ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για την επόμενη μέρα στο Συνέδριο του κόμματος.
Η κολλημένη βελόνα του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η συζήτηση για την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού αυξάνουν την ταχύτητα της κινητικότητας στον ευρύτερο χώρο.
Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να εκτιμά ότι οι απώλειες για το ΠΑΣΟΚ από ένα κόμμα Τσίπρα και Καρυστιανού δεν θα ξεπεράσει το 0,7%, ωστόσο όλο και περισσότερα «πράσινα» στελέχη δεν κρύβουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάληξη της κινούμενης άμμου στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Οι κρίσιμες κομματικές συνεδριάσεις έχουν μεταφερθεί στον επόμενο χρόνο, το δε Συνέδριο δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», αφού δεν δίνεται επίσημη απάντηση για τον χρόνο και το χώρο που θα το φιλοξενήσει.
Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει ρυθμούς, συναντά ανθρώπους από τις νεότερες γενιές – όπως των Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο- και οργανώνει μέσω του επιτελείου του την επόμενη παρουσίαση της Ιθάκης στις 15 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά της η κυρία Καρυστιανού συνεχίζει να κινείται δραστήρια στη δημόσια σφαίρα, ενώ στις δημοσκοπήσεις δείχνει να επηρεάζει τα κοινά διάφορων και διαφορετικών κομμάτων.
Το ΠΑΣΟΚ πορεύεται με διακηρυγμένο στόχο τη «νίκη έστω και με μία ψήφο» αλλά στα γκάλοπ ακολουθεί με 15 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες το ασφαλές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι επιδόσεις του στα αστικά κέντρα ουδεμία σχέση έχουν με τις προσδοκίες του όσον αφορά στο δημοσκοπικό άλμα και στην περιφέρεια έχει να περιμένει νέους «παίκτες» από το κόμμα Τσίπρα που ετοιμάζουν την κάθοδό τους. Η επιχείρηση διεύρυνσης παραμένει στα «χαρτιά» της Χαριλάου Τρικούπη, τα οποία και λόγω γιορτών μπαίνουν βαθιά στο συρτάρι.
Όταν για παράδειγμα ρωτήθηκε χθες σε γεύμα με δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης αν ισχύει η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη εκείνος απέφυγε να δώσει καθαρή απάντηση λέγοντας ότι τώρα «ερχονται γιορτές». Ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής κάνει σχετικές κινήσεις αλλά η διεύρυνση είναι κάτι που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από το γενικότερο κλίμα. Ένα στέλεχος αποφασίζει συνήθως την κάθοδό του όταν ξέρει ότι έχει αρκετές πιθανότητες να εκλεγεί ή να επανεκλεγεί.
Σε κάτι που συμφωνούν όλες οι δυνάμεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βάλει φρένο στις απώλειες στα γκάλοπ και ως εκ τούτου θα δυσκολευτεί να προσεγγίσει τους φιλόδοξους στόχους και τα ισχυρά ποσοστά. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ εντοπίζει το πρόβλημα της ΝΔ κυρίως στην περιφέρεια και στον αγροτικό κόσμο- «η ΝΔ δεν μπορεί να σταθεί στα καφενεία της επαρχίας», είπε εκτιμώντας την κατάσταση στο γεύμα με δημοσιογράφους. Μάλιστα έδωσε λίγες πιθανότητες να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίτη φορά πρωθυπουργός, αλλά την ίδια στιγμή απέφυγε κάθε ακριβή πρόβλεψη για το «αποτύπωμα» του ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό κσηνικό που διαμορφώνεται μέρα-μέρα.
Σε μια άλλη πράσινη συνάντηση, στο πρόσφατο δείπνο του Γιώργου Παπανδρέου με τον Χάρη Δούκα και το Φίλιππο Σαχινίδη, το γεγονός ότι ήταν και άλλοι στο ίδιο τραπέζι δεν απέτρεψε μια ευρεία συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις, για το ΠΑΣΟΚ, τη «βελόνα» και το Συνέδριο φυσικά.
Οι συμμαχίες απέναντι στον Ανδρουλάκη δεν έχουν αποκτήσει στέρεο έδαφος- η ταχύτητα της κινούμενης άμμου και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ παραμένει αμείωτη και αλλάζει στα «σημεία» τα δεδομένα που καταγράφηκαν ένα χρόνο πριν στις εσωκομματικές κάλπες. Όσοι δεν είναι βουλευτές κινούνται πιο δραστήρια για να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο αριθμό Συνέδρων για την εκλογή τους στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ οι βουλευτές αποφεύγουν την ορατή «ομαδοποίηση» ψηλαφώντας τα νέα δεδομένα.
Άπαντες αντιλαμβάνονται ότι θα ακολουθήσει ένα σκληρό μπρα ντεφερ για τη διατήρηση της δεύτερης θέσης (ενδεχομένως) με το κόμμα Τσίπρα αλλά στις δημόσιες παρεμβάσεις τους επαναλαμβάνουν ότι στόχος είναι η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση. «Όποιος δεν το πιστεύει, νομίζω πρέπει να κάνει άλλη δουλειά. Διότι ο κόσμος θέλει αλλαγή. Το 70% και πλέον των δημοσκοπήσεων λένε ότι ζητάμε πολιτική αλλαγή. Και γι' αυτό και το λέω καθαρά ότι ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος. Θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν μέχρι το 2031», δηλώνει ο Χάρης Δούκας και απαντώντας στον ΣΚΑΙ αν είναι εφικτός ο στόχος απαντά ως εξής: «Εξαρτάται από εμάς. Νομίζω ότι είναι απολύτως ρευστό το πολιτικό τοπίο. Εξαρτάται λοιπόν από τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες, από το πόσο καθαρά θα τοποθετηθούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υπέρβασης».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου επιμένει ότι χρειάζεται για τη θετική ανατροπή ένας μεγάλος διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις, που δεν αποκλείει το κόμμα Τσίπρα. «Με όσους θεωρούν και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ με δική του πρωτοβουλία, για να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής, πρέπει να κάνει έναν μεγάλο διάλογο», τονίζει ο κ. Δούκας ο οποίος, όπως και ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους για την επόμενη μέρα στο Συνέδριο του κόμματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα