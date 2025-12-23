Γεύματα, δείπνα και η… μεγάλη αναταραχή λόγω Τσίπρα και Καρυστιανού στο πλάνο των Χριστουγέννων για το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ πορεύεται με διακηρυγμένο στόχο τη «νίκη έστω και με μία ψήφο» αλλά στα γκάλοπ ακολουθεί με 15 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες το ασφαλές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας