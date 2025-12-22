Πού θα κατέβουν υποψήφιοι στις εκλογές ο Θεμιστοκλέους και οι 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν
Πού θα κατέβουν υποψήφιοι στις εκλογές ο Θεμιστοκλέους και οι 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ένταξή τους στα ψηφοδέλτια της ΝΔ
Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ εντάσσονται, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, οι τέσσερις παραιτηθέντες Γενικοί Γραμματείς και συνεργάτης του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:
⁃Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στην Α’ Ανατολικής Αττικής.
⁃Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης στον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.
⁃ Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας Αθανάσιος Τσούρας στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
⁃ Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης στη Σάμο.
⁃ Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Δημήτριος Γλύμης στη Φωκίδα και
⁃ Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου στην Α΄ Θεσσαλονίκης.
