Πού θα κατέβουν υποψήφιοι στις εκλογές ο Θεμιστοκλέους και οι 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ εντάσσονται, με απόφαση του πρωθυπουργούο υφυπουργός Υγείαςοι τέσσερις παραιτηθέντες Γενικοί Γραμματείς και συνεργάτης του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας ΔημοκρατίαςΜητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:⁃Ο Υφυπουργός Υγείαςστην Α’ Ανατολικής Αττικής.⁃Ο τ. ΓΓ Έρευνας και Καινοτομίαςστον Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών.⁃ Ο τ. ΓΓ Δημόσιας Περιουσίαςστην Α΄ Θεσσαλονίκης.⁃ Ο τ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικήςστη Σάμο.⁃ Ο τ. ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλοστη Φωκίδα και⁃ Ο συνεργάτης στο Γραφείο Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκηστην Α΄ Θεσσαλονίκης.