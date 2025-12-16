Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίνουμε τη μάχη με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε - Διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα
Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Vidcast «Θα σας ειδοποιήσουμε», μίλησε για τον πρωτογενή τομέα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια και τη στήριξη εισοδημάτων, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, την οδική ασφάλεια, την κατάσταση στα πανεπιστήμια και τη δική του πορεία μετά την πολιτική
Τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής στη Βουλή, με αντικείμενο την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Vidcast «Θα σας ειδοποιήσουμε» με τους Κωνσταντίνο Κίντζιο και Σπύρο Ανδριανό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου με ευρύτερη συναίνεση, στο πλαίσιο της ατζέντας της επόμενης τετραετίας.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μία «από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε», σημειώνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που προγραμματίζονται. «Ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «δύο διαφορετικές Ελλάδες», λέγοντας: «Την ίδια μέρα δύο διαφορετικές Ελλάδες: Πιερρακάκη Πρόεδρο Eurogroup και τον επονομαζόμενο “Φραπέ”. Ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι. Υπάρχουν μάχες που θα χάσουμε, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε».
Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος», υπενθυμίζοντας τον στόχο ο μέσος μισθός να ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950 ευρώ. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτό «δεν αρκεί», επισημαίνοντας ότι στον Προϋπολογισμό προβλέπονται 1,76 δισ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές.
Σε ερώτηση για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων, σημειώνοντας: «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος». Για το ζήτημα της προκαταβολής φόρου πρόσθεσε: «Για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου».
Για την παραβατική οδική συμπεριφορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «στέλνουμε μήνυμα μηδενικής ανοχής», υπογραμμίζοντας πως «ο συνδυασμός του νέου ΚΟΚ, των αυξημένων ελέγχων και των καμερών θα αλλάξουν τα πάντα», ενώ σημείωσε ότι «οι κλήσεις στους “επώνυμους” δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες παρεμβάσεων: “σβήσε μου την κλήση”».
Αναφερόμενος στα πανεπιστήμια, δήλωσε ότι «τα άβατα στα πανεπιστήμια σπάσανε» και ότι «η Αστυνομία μπορεί να μπαίνει και να πετάει έξω τους “μπαχαλάκηδες”», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «μια σημαντική επιτυχία».
Τέλος, σε ερώτηση για τη ζωή του μετά την πολιτική και το ενδεχόμενο συγγραφής βιβλίου, απάντησε: «Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς». Όπως είπε, «υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες» και «το 2027 έχουν δύο δυνατότητες: να με απολύσουν ή να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα», προσθέτοντας ότι «η πολιτική δεν είναι για πάντα» και πως «σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική».
