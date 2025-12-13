Νέα Δημοκρατία για τον Μύρωνα Χιλετζάκη των παράνομων επιδοτήσεων: Ήταν ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια, έχει διαγραφεί

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης στην Κρήτη που, όπως προέκυψε από την

, εισέπραττε εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κατηγορούμενος -με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του- έχει πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για τον άνθρωπο που κατείχε κεντρικό ρόλο συντονιστή της ομάδας, τα μέλη της οποίας κατάφεραν να αποκομίσουν συνολικά ποσά που προσεγγίζουν τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ.



Για το θέμα τοποθετήθηκε με ανάρτησή της στο X η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, λέγοντας πως ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος το κόμματος εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα. Παράλληλα, απάντησε σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον αγροτοσυνδικαλιστή, καλώντας το να αναλογιστεί το βάρος της ευθύνης που του αναλογεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και να συνδράμει ουσιαστικά στη διερεύνηση του τι πήγε στραβά με τις αγροτικές επιδοτήσεις.



Η ανάρτηση της κ. Σδούκου



«Στο ΠΑΣΟΚ αποδεικνύονται πραγματικά ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Θα περίμενε κανείς ότι, ειδικά μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για τις κουμπαριές του κ. Ανδρουλάκη που βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις, θα έδειχναν μεγαλύτερη πολιτική σωφροσύνη.



Αντί όμως να κατανοήσουν σε τι ολισθηρό δρόμο έχουν μπει και να σιωπήσουν, επιμένουν να συνδέσουν εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό παρότι η αυτή η τακτική τους γύρισε ξανά μπούμερανγκ.



Όπως ξεκαθάρισα και σήμερα στον κ. Τσουκαλά στο OPEN, η προσπάθεια λάσπης και συμψηφισμού πέφτει στο κενό. Ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος μας εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του κόμματος.



Είναι πάγια και αδιαπραγμάτευτη αρχή της Νέας Δημοκρατίας, μόλις υπάρξει η παραμικρή εμπλοκή μέλους σε ποινική δικογραφία, να αναστέλλεται αυτομάτως και ακαριαία η κομματική του ιδιότητα. Δεν περιμένουμε υποδείξεις για να πράξουμε το αυτονόητο, ούτε εκδίδουμε δελτία τύπου όπως έσπευσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ για επικοινωνιακή διαχείριση.



Έστω και τώρα ας αναλογιστούν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί ως αξιωματική αντιπολίτευση, ας σταματήσουν την μικροπολιτική και ας συνδράμουν επιτέλους ουσιαστικά στη διερεύνηση του τι πήγε στραβά με τις αγροτικές επιδοτήσεις όλα αυτά τα χρόνια».





Μετά την τοποθέτηση της κ. Σδούκου στο Open για τον Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, ήταν ανενεργός στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία επισήμαινε πως ο αγροτοσυνδικαλιστής ήταν ενεργό μέλος του κόμματος και τον Μάιο του 2025 είχε παραβρεθεί σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης και θέμα την αγροτική πολιτική.



«Πολύ …ενεργός εμφανίζεται για «αδρανές» μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου» σχολίαζε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.



Στη διαγραφή τουέχει προχωρήσει η