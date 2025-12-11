Τάσος Χατζηβασιλείου από Βρυξέλλες: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup είναι εθνική επιτυχία και επισφραγίζει την ολική επαναφορά της Ελλάδας

Κλείσιμο

«Η εκλογή τουστην προεδρία του Eurogroup αποτελεί εθνική επιτυχία, αναγνώριση της αξίας του και σηματοδοτεί τη σαφή επάνοδο της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, κ.από τις Βρυξέλλες.Ο κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος συμμετείχε στην κυβερνητική προσπάθεια για την εκλογή του κ. Πιερρακάκη, υπενθύμισε ότι το 2015 η χώρα, βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από την ευρωζώνη λόγω των λανθασμένων επιλογών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ σήμερα η εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει αλλάξει ριζικά: ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, αύξηση επενδύσεων και άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος.Όπως τόνισε, η εκλογή Πιερρακάκη «αποτελεί αναγνώριση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη» και ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και προοπτική της χώρας μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.Ο κ. Χατζηβασιλείου καταλήγει ευχόμενος «θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία» στον νέο Πρόεδρο του Eurogroup.Ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου δήλωσε:Απόψε, εδώ στις Βρυξέλλες, η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη θέση του Προέδρου του Eurogroup αποτελεί εθνική επιτυχία, αναγνώριση της προσωπικής του αξίας και, ταυτόχρονα, αντανακλά την ολική επαναφορά της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Όλοι θυμόμαστε τις δύσκολες στιγμές του 2015, όταν η πατρίδα μας κινδύνευσε με έξοδο από την ευρωζώνη εξαιτίας των χειρισμών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σήμερα, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ διαφορετική: ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων, άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος.Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών σηματοδοτεί την αναγνώριση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενισχύει την εικόνα και την προοπτική της χώρας μας τοποθετώντας την στον πυρήνα της ΕΕ.Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη!