Τάσος Χατζηβασιλείου από Βρυξέλλες: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup είναι εθνική επιτυχία και επισφραγίζει την ολική επαναφορά της Ελλάδας
Τάσος Χατζηβασιλείου από Βρυξέλλες: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup είναι εθνική επιτυχία και επισφραγίζει την ολική επαναφορά της Ελλάδας
«Η εκλογή αποτελεί αναγνώριση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη» και ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και προοπτική της χώρας μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αναφέρει ο βουλευτής Σερρών
«Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί εθνική επιτυχία, αναγνώριση της αξίας του και σηματοδοτεί τη σαφή επάνοδο της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου από τις Βρυξέλλες.
Ο κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος συμμετείχε στην κυβερνητική προσπάθεια για την εκλογή του κ. Πιερρακάκη, υπενθύμισε ότι το 2015 η χώρα, βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από την ευρωζώνη λόγω των λανθασμένων επιλογών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ σήμερα η εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει αλλάξει ριζικά: ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, αύξηση επενδύσεων και άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος.
Όπως τόνισε, η εκλογή Πιερρακάκη «αποτελεί αναγνώριση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη» και ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και προοπτική της χώρας μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου καταλήγει ευχόμενος «θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία» στον νέο Πρόεδρο του Eurogroup.
Ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου δήλωσε:
Απόψε, εδώ στις Βρυξέλλες, η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη θέση του Προέδρου του Eurogroup αποτελεί εθνική επιτυχία, αναγνώριση της προσωπικής του αξίας και, ταυτόχρονα, αντανακλά την ολική επαναφορά της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι θυμόμαστε τις δύσκολες στιγμές του 2015, όταν η πατρίδα μας κινδύνευσε με έξοδο από την ευρωζώνη εξαιτίας των χειρισμών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σήμερα, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ διαφορετική: ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων, άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος.
Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών σηματοδοτεί την αναγνώριση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενισχύει την εικόνα και την προοπτική της χώρας μας τοποθετώντας την στον πυρήνα της ΕΕ.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη!
Ο κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος συμμετείχε στην κυβερνητική προσπάθεια για την εκλογή του κ. Πιερρακάκη, υπενθύμισε ότι το 2015 η χώρα, βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από την ευρωζώνη λόγω των λανθασμένων επιλογών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ σήμερα η εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει αλλάξει ριζικά: ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, αύξηση επενδύσεων και άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος.
Όπως τόνισε, η εκλογή Πιερρακάκη «αποτελεί αναγνώριση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη» και ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και προοπτική της χώρας μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Ο κ. Χατζηβασιλείου καταλήγει ευχόμενος «θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία» στον νέο Πρόεδρο του Eurogroup.
Ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου δήλωσε:
Απόψε, εδώ στις Βρυξέλλες, η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη θέση του Προέδρου του Eurogroup αποτελεί εθνική επιτυχία, αναγνώριση της προσωπικής του αξίας και, ταυτόχρονα, αντανακλά την ολική επαναφορά της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι θυμόμαστε τις δύσκολες στιγμές του 2015, όταν η πατρίδα μας κινδύνευσε με έξοδο από την ευρωζώνη εξαιτίας των χειρισμών της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Σήμερα, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ διαφορετική: ισχυρή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων, άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος.
Η εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών σηματοδοτεί την αναγνώριση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενισχύει την εικόνα και την προοπτική της χώρας μας τοποθετώντας την στον πυρήνα της ΕΕ.
Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα