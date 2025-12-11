Σήμερα στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «Φραπές»
Σήμερα στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «Φραπές»
Ο Γιώργος Ξυλούρης ενημέρωσε ότι αυτή τη φορά θα παραστεί και δεν θα επιχειρήσει να αποφύγει την εξέταση με γραπτό υπόμνημα, ωστόσο είναι πιθανό να επικαλεστεί στο δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενεχοποίησης
Επεισοδιακή αναμένεται η εξέλιξη της σημερινής συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής (10:00) που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα καταθέσει ο Γιώργος Ξυλούρης που έχει γίνει γνωστός στο πανελλήνιο ως «Φραπές».
Σύμφωνα με πληροφορίες ο αγροτοσυνδικαλιστής σε επικοινωνία του με την γραμματεία της επιτροπής δήλωσε πως αυτή την φορά θα παραστεί και δεν θα επιχειρήσει να αποφύγει την εξέταση με γραπτό υπόμνημα όπως είχε κάνει στις 20 Νοεμβρίου.
Ωστόσο, είναι πιθανό να επικαλεστεί στο δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενεχοποίησης.
Ο ίδιος πάντως με δηλώσεις του στα ΜΜΕ έσπευσε αρχικά να καλλιεργήσει κλίμα για δήθεν αποκαλύψεις για να αναδιπλωθεί στην συνέχεια επιχειρώντας να υποβαθμίσει την κατάθεση του.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN υποστήριξε πως «Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε… μαραθώνιο» για να τα γυρίσει λίγες ώρες αργότερα στο STAR όπου είπε «δεν θα κάψω κανέναν με την κατάθεσή μου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ» και συνέχισε: «ούτε φωτιά κρατώ να κάψω κανέναν, ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου».
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου αναμένονται οι καταθέσεις των βουλευτών Μανώλη Χνάρη (ΠΑΣΟΚ) και Χρήστου Μπουκώρου (ΝΔ)
