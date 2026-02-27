«Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»: Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη που σκοτώθηκε στα Τέμπη ξεσπά για πρώτη φορά

Μίλησε για πρώτη φορά μετά την τραγωδία δημόσια στην τελετή για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα στην Καισαριανή - Κατήγγειλε τη στοχοποίηση του παιδιού της και περιέγραψε πως μετά από όσα ακούστηκαν στη βουλή έφτασε να νιώθει ντροπή - Η συγκλονιστική στιγμή που την αγκαλιάζει ο Παύλος Ασλανίδης