Το Κογκρέσο της Αργεντινής ενέκρινε τη μεταρρύθμιση Μιλέι για πιο «ευέλικτη» εργασία
Ευκολότερες απολύσεις, μείωση αποζημιώσεων και περιορισμός απεργιών – Τα συνδικάτα προαναγγέλλουν προσφυγές
Το κοινοβούλιο της Αργεντινής ενέκρινε οριστικά το βράδυ της Παρασκευής τη μεταρρύθμιση για τον «εκσυγχρονισμό της εργασίας», βασικό νομοσχέδιο του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, έπειτα από εβδομάδες κοινοβουλευτικών διεργασιών και κινητοποιήσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια.
Η ψηφοφορία στη Γερουσία, δεύτερο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας μετά την έγκριση από τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, δίνει πολιτική ώθηση στον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, δύο ημέρες πριν από την παραδοσιακή ετήσια ομιλία του στην εθνική αντιπροσωπεία, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της τρίτης χρονιάς της θητείας του.
Η μεταρρύθμιση, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα απορρύθμισης της οικονομίας, περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Μεταξύ άλλων, καθιστά ευκολότερες τις απολύσεις, μειώνει τις αποζημιώσεις, επιτρέπει την επέκταση του ημερήσιου ωραρίου έως και τις 12 ώρες, περιορίζει de facto το δικαίωμα στην απεργία και διευρύνει τον κατάλογο των «απόλυτα απαραίτητων» υπηρεσιών.
Παράλληλα, προβλέπει τη δυνατότητα κατάτμησης των αδειών, μεταβάλλοντας το ισχύον καθεστώς στον ιδιωτικό τομέα.
Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μπουένος Άιρες και σε άλλες πόλεις, με ορισμένες κινητοποιήσεις να σημαδεύονται από συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.
Η ψήφιση της μεταρρύθμισης θεωρείται κομβική για την ατζέντα του Μιλέι, ο οποίος έχει θέσει ως προτεραιότητα τη δραστική μείωση του κράτους και την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και βαθιά οικονομική κρίση.
Έντονες αντιδράσεις και απειλές προσφυγώνΤα συνδικάτα χαρακτήρισαν τον νόμο «άκρως αντιδραστικό» και «οπισθοδρομικό», προειδοποιώντας ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να εξεταστεί η συνταγματικότητά του.
