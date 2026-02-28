Ο Καναδάς απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού του από το Τελ Αβίβ
ΚΟΣΜΟΣ
Καναδάς Τελ Αβίβ Ιράν ΗΠΑ

Ο Καναδάς απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού του από το Τελ Αβίβ

Eξαιτίας των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Ο Καναδάς απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού του από το Τελ Αβίβ
Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι απομακρύνει προσωρινά μέρος του διπλωματικού προσωπικού της χώρας που υπηρετεί στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, εξαιτίας των «συνεχιζόμενων εντάσεων» στη Μέση Ανατολή, με φόντο την επαπειλούμενη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Η Οτάβα «έλαβε την απόφαση να απομακρύνει προσωρινά τους μη απολύτως απαραίτητους λειτουργούς στο Τελ Αβίβ» και η «η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη», πάντως «η πρεσβεία του Καναδά στο Ισραήλ παραμένει ανοικτή και οι προξενικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες», σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η καναδική κυβέρνηση.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης