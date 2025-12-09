Πιερρακάκης: «Όταν γνωρίζεις πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα σε ζωή και θάνατο, σου επιβάλλεται η ευθύνη», η προσωπική αναφορά στο Μάτι
«Ίση αναγνώριση, ίση προστασία» είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας μιλώντας στη Βουλή για την τροπολογία με την οποία οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με λογική δικαιοσύνης και ευθύνης - Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια για τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετώπισε η οικογένειά του στην πυρκαγιά του 2018
Μία διακριτική, αλλά απολύτως προσωπική αναφορά έκανε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής, μιλώντας για πρώτη φορά δημοσίως για τον άμεσο κίνδυνο ζωής που αντιμετώπισε η οικογένειά του που είχε νοικιάσει ένα σπίτι στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018, ενώ εκείνος απουσίαζε στις Βρυξέλλες - σώθηκαν όλοι μετά από πολύωρη παραμονή στη θάλασσα.
«Όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι — και επιτρέψτε μου μια πιο προσωπική αναφορά — πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, δεν σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη» είπε ο υπουργός για να υπενθυμίζει ότι η πρώτη θεσμική πράξη αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν η παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα ένδικα μέσα στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
«Δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες διαφορετικής αξίας. Γιατί, υπάρχει μία Πολιτεία και μία αδιαίρετη υποχρέωση: Ίση αναγνώριση, ίση προστασία», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης για να προσθέσει σε άλλο σημείο πως «καμία νομοθετική ρύθμιση, καμία αποζημίωση, καμία σύνταξη δεν μπορεί να επαναφέρει τους ανθρώπους που χάθηκαν. Δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των συγγενών τους. Δεν μπορεί να διορθώσει όσα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες. Υπάρχει, όμως, κάτι που η Πολιτεία μπορεί, και οφείλει, να κάνει: Να μην προσθέτει αδικία πάνω στον πόνο. Να μην βαραίνει κι άλλο μια ήδη ασήκωτη απώλεια. Να στέκεται δίπλα στους πολίτες της. Και όχι απέναντί τους».
«Για οκτώ ολόκληρα χρόνια, οι οικογένειες των θυμάτων και οι ίδιοι οι πληγέντες περίμεναν το κράτος να είναι παρόν. Και αυτή η βασανιστική αναμονή, μετατράπηκε σε ένα δεύτερο τραύμα, θεσμικό, διοικητικό, αλλά πάνω απ’ όλα ανθρώπινο» κατέληξε ο υπουργός.
Δείτε την ομιλία του:
