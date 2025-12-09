Πιερρακάκης: «Όταν γνωρίζεις πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα σε ζωή και θάνατο, σου επιβάλλεται η ευθύνη», η προσωπική αναφορά στο Μάτι

«Ίση αναγνώριση, ίση προστασία» είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας μιλώντας στη Βουλή για την τροπολογία με την οποία οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με λογική δικαιοσύνης και ευθύνης - Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια για τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετώπισε η οικογένειά του στην πυρκαγιά του 2018