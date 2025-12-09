Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ: Συζητήθηκαν οι εκτοξευτές πυραύλων PULS, η τετραετής υποστήριξη Rafale και το πλαίσιο του SAFE
Στην ατζέντα η προμήθεια του ισραηλινού συστήματος PULS και η FOS των Rafale - Το επενδυτικό σχέδιο της Ελλάδας για τα κονδύλια SAFE και η προτεραιοποίηση προγραμμάτων 2,98 δισ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με δύο βασικά θέματα στην ατζέντα: την προμήθεια του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος PULS, στο οποίο θα εμπλακεί και η ελληνική αμυντική βιομηχανία, και τις συμβάσεις υποστήριξης των μαχητικών Rafale για ακόμη τέσσερα χρόνια, με συνολικό κόστος περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Στο τραπέζι τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.
Στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεδρίασης εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο για τα αμυντικά προγράμματα μέσω του SAFE, το οποίο ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ελληνική πλευρά.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.
Ακόμη, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βαση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.
Τέλος, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.»
Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη«Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
