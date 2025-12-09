Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ: Συζητήθηκαν οι εκτοξευτές πυραύλων PULS, η τετραετής υποστήριξη Rafale και το πλαίσιο του SAFE

Στην ατζέντα η προμήθεια του ισραηλινού συστήματος PULS και η FOS των Rafale - Το επενδυτικό σχέδιο της Ελλάδας για τα κονδύλια SAFE και η προτεραιοποίηση προγραμμάτων 2,98 δισ. ευρώ