Μητσοτάκης για αγρότες: Η πόρτα είναι ανοιχτή, ο διάλογος θα πρέπει να γίνει με ανοιχτούς δρόμους
«Οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις μπορούν να στρέψουν την κοινωνία απέναντι στους αγρότες που έχουν δικαιολογημένα αιτήματα» - Αιχμές κατά Καραμανλή
Η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή στους αγρότες, αλλά ο διάλογος θα πρέπει να γίνει με ανοιχτούς και όχι κλειστούς δρόμους, διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα».
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μάλιστα ότι «οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις μπορούν να στρέψουν την κοινωνία απέναντι στους αγρότες που έχουν δικαιολογημένα αιτήματα». Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει συγκεκριμένη εκπροσώπηση των αγροτών και συγκεκριμένα αιτήματα, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει κλίμα συνεννόησης και όχι τυφλές διαμαρτυρίες.
Ο πρωθυπουργός μάλιστα ξεκαθάρισε ότι οι όποιες λύσεις θα δοθούν εντός ευρωπαϊκού πλαισίου, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της κυβέρνησης Καραμανλή. «Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα που δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε και μετά να μας τα ζητάει η Ευρώπη πίσω», τόνισε. «Ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας», είπε.
Θέτοντας ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχθηκε τις καθυστερήσεις, όμως είπε ότι είναι αναγκαιότητα. «Δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες επειδή το σύστημα είχε στηθεί με κανόνες άλλων δεκαετιών», είπε.
