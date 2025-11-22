Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,1% η ΝΔ, στο 15,2% το ΠΑΣΟΚ - Θετική η γνώμη για τις ενεργειακές συμφωνίες

Η νέα μέτρηση της GPO για τα «Παραπολιτικά» καταγράφει τις τελευταίες τάσεις - Τι λένε οι πολίτες για τις κινήσεις Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού