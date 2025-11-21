Δημοσκόπηση MRB: Μητσοτάκη πρωθυπουργό θέλουν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για νέα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού
Δημοσκόπηση MRB: Μητσοτάκη πρωθυπουργό θέλουν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για νέα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού
Το 26,1% θεωρεί ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο του Τσίπρα λειτουργούν θετικά για τον πρώην πρωθυπουργό και το 44,2% εκτιμά ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο - Πάνω από το 80% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης θεωρούν ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέα κόμματα
Τις απόψεις των πολιτών γύρω από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», την πιθανότητα να ψηφίσουν νέα κόμματα υπό τους Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού, αλλά και την καταλληλότητα για πρωθυπουργία, καταγράφει το β' μέρος της δημοσκόπησης της MRB που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.
Στα αξιοσημείωτα της μέτρησης είναι ότι ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (25,4%) θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Το 25,7% λέει «Κανένας» και μόλις το 34,9% δηλώνει τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Η δημοσκόπηση δείχνει ότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος στους ψηφοφόρους της ΝΔ καθώς το 70,4% θεωρεί καταλληλότερο για την πρωθυπουργία ενώ το 10,4% απαντά «Κανένας».
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πλειονότητα των ψηφοφόρων θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία νέων κομμάτων. Πιο αναλυτικά:
Το 43,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύει ότι χρειάζονται νέα κόμματα.
Το 64,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί.
Το 84,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων.
Το 83,9% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης θεωρούν ότι η χώρα χρειάζεται νέα κόμματα.
Στο ΚΚΕ, το 58,8% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέων σχημάτων.
Οι πολίτες αξιολόγησαν και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Το 26,1% θεωρεί ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο λειτουργούν θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα ενώ το 44,2% εκτιμά ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο.
Στο ενδεχόμενο ψηφοφορίας σε κόμματα υπό νέα πρόσωπα, η δημοσκόπηση καταγράφει:
Κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα: 20,9% θα το ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον, 73,2% μάλλον ή σίγουρα όχι
Κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά: 15,1% μάλλον ή σίγουρα ναι, 80,5% όχι
Κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού: 36,5% σίγουρα ή μάλλον ναι, 55,5% αρνητικά.
