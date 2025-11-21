Δημοσκόπηση MRB: Μητσοτάκη πρωθυπουργό θέλουν ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για νέα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Το 26,1% θεωρεί ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο του Τσίπρα λειτουργούν θετικά για τον πρώην πρωθυπουργό και το 44,2% εκτιμά ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο - Πάνω από το 80% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης θεωρούν ότι πρέπει να δημιουργηθούν νέα κόμματα