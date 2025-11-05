Σκέρτσος: Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός στα ΕΛΤΑ
«Έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται και να ασκούν κριτική οι βουλευτές μας και οι τοπικές κοινότητες» σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας – «Είναι ένα μάθημα προς το Υπερταμείο»
Αιχμές προς τη διοίκηση του Υπερταμείου αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης άφησε ο Άκης Σκέρτσος, που υπήρξε έντονα επικριτικός για τον «κάκιστο ή μάλλον ανύπαρκτο επικοινωνιακό και πολιτικό χειρισμό στην υπόθεση της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ».
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Σκέρτσος δικαιολόγησε πλήρως τις αντιδράσεις των κυβερνητικών βουλευτών. «Έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται και να ασκούν κριτική οι βουλευτές μας και οι τοπικές κοινότητες ανά τη χώρα που βρέθηκαν χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση σε μια αιφνίδια απόφαση “ξαφνικού θανάτου”», σχολίασε.
Παράλληλα, σημείωσε ότι το management δημοσίων οργανισμών και ειδικά η διοίκηση αλλαγών είναι διαδικασίες που απαιτούν «οξυμένη πολιτικότητα και ταυτόχρονα τεχνοκρατική δεινότητα». Όπως είπε, τα όσα έγιναν «είναι ένα μάθημα προς το Υπερταμείο που εποπτεύει με θεσμική ανεξαρτησία κρίσιμες δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως τα ΕΛΤΑ».
Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, το επόμενο τρίμηνο θα γίνουν οι συζητήσεις και παρεμβάσεις που απαιτούνται για το ζήτημα, αλά και για να παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που θα μπορούν να προσφέρουν τα νέα ΕΛΤΑ.
«Είναι απορίας άξιο βέβαια, το εξής ερώτημα: Πώς τα κατάφεραν έτσι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δίνουν για άλλη μια φορά μια ακόμη μάχη οπισθοφυλακής για μια αγορά και ένα μοντέλο ταχυδρομικής λειτουργίας που απλά δεν υπάρχει πλέον πουθενά στον κόσμο; Παραμένουν αμετανόητα στο στρατόπεδο του “όχι σε όλα και ναι στο τίποτα”», ανέφερε.
Προαναγγέλλοντας αναλυτικό Q&A το επόμενο διάστημα, ο κ. Σκέρτσος σημείωσε ότι η παρούσα κυβέρνηση «είναι η μόνη πολιτική δύναμη ευθύνης που δεν μένει αδρανής μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα, κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές στο κράτος και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες αυξημένης ποιότητας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας».
Αναλυτικά η δήλωση του Άκη Σκέρτσου:
Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός στην υπόθεση της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ για τους λόγους που ήδη έχουν εξηγηθεί. Έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται και να ασκούν κριτική οι βουλευτές μας και οι τοπικές κοινότητες ανά τη χώρα που βρέθηκαν χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση σε μια αιφνίδια απόφαση «ξαφνικού θανάτου».
Το management δημοσίων οργανισμών και ειδικά η διοίκηση αλλαγών (Change management) δεν είναι μια μονοδιάστατα τεχνοκρατική ή πολιτική διαδικασία. Απαιτεί οξυμένη πολιτικότητα και ταυτόχρονα τεχνοκρατική δεινότητα. Κι αυτό είναι ένα μάθημα προς το Υπερταμείο που εποπτεύει με θεσμική ανεξαρτησία κρίσιμες δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως τα ΕΛΤΑ.
Ο χρόνος τριών μηνών που δόθηκε εγγυάται ότι θα γίνουν οι αναγκαίες συζητήσεις και παρεμβάσεις ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η ραγδαία αλλαγή που συμβαίνει στις ταχυδρομικές αγορές παγκοσμίως αλλά και να παρουσιαστούν οι υπηρεσίες ποιότητας που θα μπορούν να προσφέρουν και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της πατρίδας μας τα νέα ΕΛΤΑ.
Είναι απορίας άξιο βέβαια, το εξής ερώτημα: Πώς τα κατάφεραν έτσι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δίνουν για άλλη μια φορά μια ακόμη μάχη οπισθοφυλακής για μια αγορά και ένα μοντέλο ταχυδρομικής λειτουργίας που απλά δεν υπάρχει πλέον πουθενά στον κόσμο; Παραμένουν αμετανόητα στο στρατόπεδο του «όχι σε όλα και ναι στο τίποτα».
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη ευθύνης που δεν μένει αδρανής μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα, κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές στο κράτος και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες αυξημένης ποιότητας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
Προσεχώς αναλυτικό Q&A.
