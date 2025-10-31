Χρυσοχοΐδης: Έχει αλλάξει μορφή η βία μεταξύ ανηλίκων, είμαστε αποφασισμένοι να την καταπολεμήσουμε

Σε εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία στην Αλεξανδρούπολη, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη - Χαρακτήρισε «φαινόμενο ντροπή» που πρέπει να καταπολεμηθεί, την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών