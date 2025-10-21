Λαβρόφ: Αμετάβλητοι από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα οι όροι της Ρωσίας για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι δεν θα υπάρξει διαρκής ειρήνη, όπως αυτή που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του πολέμου – Ασαφής παραμένει η ημερομηνία συνάντησης Τραμπ - Πούτιν