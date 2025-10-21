Ο Κακλαμάνης προς Βελόπουλο: Στόχος μου ως Πρόεδρος της Βουλής είναι να πετυχαίνω συγκλίσεις

Την σφοδρή ενόχληση για την δημόσια παρατήρηση που του απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής

μετά την χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας

εξέφρασε στην ολομέλεια ο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολιάζοντας την φράση του κ.





Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο κ. Κακλαμάνης ζήτησε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματός του Κωνσταντίνο Χήτα να μεσολαβήσει προκειμένου ο βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλης Γραμμένος να αποσύρει τη μήνυση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Φλώρος είχε προπηλακίσει τον Β. Γραμμένο έξω από την αίθουσα της ολομέλειας ενώ με δημόσιες δηλώσεις επιχείρησε να δικαιολογήσει την βίαιη επίθεση υποστηρίζοντας ότι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης εξύβρισε την μητέρα του.

ότι «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε» επιχείρησε να επιτρέψει το γάντι καταγγέλλοντας αντιθεσμικές παρεμβάσεις του Προέδρου της Βουλής.

Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε μάλιστα ότι η μεσολάβηση Κακλαμάνη έχει ως πολιτικό κίνητρο την ενσωμάτωση του κ. Φλώρου στην ΝΔ.