Ο Κακλαμάνης προς Βελόπουλο: Στόχος μου ως Πρόεδρος της Βουλής είναι να πετυχαίνω συγκλίσεις
Ο Κακλαμάνης προς Βελόπουλο: Στόχος μου ως Πρόεδρος της Βουλής είναι να πετυχαίνω συγκλίσεις
Ο Πρόεδρος της Βουλής τοποθετήθηκε για τις καταγγελίες Βελόπουλου περί αντιθεσμικών παρεμβάσεών του στην «βεντέτα» της Ελληνικής Λύσης με τον πρώην βουλευτή της Κωνσταντίνο Φλώρο
Στους ισχυρισμούς Βελόπουλου περί αντιθεσμικών παρεμβάσεων του Προέδρου της Βουλής, απάντησε ο Νικήτας Κακλαμάνης σε συνομιλία με κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ο κ. Κακλαμάνης διευκρίνισε - σε σχέση με όσα κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης - ότι η συνομιλία του με τον Κωνσταντίνο Χήττα έγινε δια ζώσης και έπειτα από αίτημα του Κωνσταντίνου Φλώρου, ο οποίος του δήλωσε ότι είναι έτοιμος να πάει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό (οι δύο πλευρές έχουν αλληλομηνυθεί).
«Δεν μετανιώνω. Θα το ξαναέκανα καθώς στόχος μου ως Πρόεδρος της Βουλής είναι να πετυχαίνω συγκλίσεις. Όταν ο Κωνσταντίνος Χήττας μου είπε ότι αυτό δεν γίνεται, καθώς υπάρχει βεντέτα ανάμεσα στην οικογένεια Φλώρου και την Ελληνική Λύση είπα 'εντάξει' και δεν ασχολήθηκα περαιτέρω» είπε.
Πάντως ο Πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε σε ανάρτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου στην οποία ανέφερε ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό.
Τι είχε ισχυριστεί ο Βελόπουλος
Την σφοδρή ενόχληση για την δημόσια παρατήρηση που του απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά την χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη εξέφρασε στην ολομέλεια ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολιάζοντας την φράση του κ. Κακλαμάνη ότι «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε» επιχείρησε να επιτρέψει το γάντι καταγγέλλοντας αντιθεσμικές παρεμβάσεις του Προέδρου της Βουλής.
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο κ. Κακλαμάνης ζήτησε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματός του Κωνσταντίνο Χήτα να μεσολαβήσει προκειμένου ο βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλης Γραμμένος να αποσύρει τη μήνυση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Φλώρος είχε προπηλακίσει τον Β. Γραμμένο έξω από την αίθουσα της ολομέλειας ενώ με δημόσιες δηλώσεις επιχείρησε να δικαιολογήσει την βίαιη επίθεση υποστηρίζοντας ότι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης εξύβρισε την μητέρα του.
Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε μάλιστα ότι η μεσολάβηση Κακλαμάνη έχει ως πολιτικό κίνητρο την ενσωμάτωση του κ. Φλώρου στην ΝΔ.
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
«Δεν μετανιώνω. Θα το ξαναέκανα καθώς στόχος μου ως Πρόεδρος της Βουλής είναι να πετυχαίνω συγκλίσεις. Όταν ο Κωνσταντίνος Χήττας μου είπε ότι αυτό δεν γίνεται, καθώς υπάρχει βεντέτα ανάμεσα στην οικογένεια Φλώρου και την Ελληνική Λύση είπα 'εντάξει' και δεν ασχολήθηκα περαιτέρω» είπε.
Πάντως ο Πρόεδρος της Βουλής παρέπεμψε σε ανάρτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου στην οποία ανέφερε ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης είναι εξαιρετικά επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό.
Τι είχε ισχυριστεί ο Βελόπουλος
Την σφοδρή ενόχληση για την δημόσια παρατήρηση που του απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά την χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη εξέφρασε στην ολομέλεια ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολιάζοντας την φράση του κ. Κακλαμάνη ότι «Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε» επιχείρησε να επιτρέψει το γάντι καταγγέλλοντας αντιθεσμικές παρεμβάσεις του Προέδρου της Βουλής.
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι ο κ. Κακλαμάνης ζήτησε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματός του Κωνσταντίνο Χήτα να μεσολαβήσει προκειμένου ο βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλης Γραμμένος να αποσύρει τη μήνυση κατά του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου. Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Φλώρος είχε προπηλακίσει τον Β. Γραμμένο έξω από την αίθουσα της ολομέλειας ενώ με δημόσιες δηλώσεις επιχείρησε να δικαιολογήσει την βίαιη επίθεση υποστηρίζοντας ότι ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης εξύβρισε την μητέρα του.
Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε μάλιστα ότι η μεσολάβηση Κακλαμάνη έχει ως πολιτικό κίνητρο την ενσωμάτωση του κ. Φλώρου στην ΝΔ.
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα