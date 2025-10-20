«Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν» δηλώνει ο Γεραπετρίτης πριν τη συνάντηση με τον Φιντάν

«Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα» ανέφερε στη δήλωσή του κατά την άφιξη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ