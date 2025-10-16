Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον ΥΠΟΙΚ της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της θετικής ατζέντας στα οικονομικά

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία αύξησης του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως - Επίσης, τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των επενδυτικών ροών και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,