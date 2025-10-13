Διαδοχικές συναντήσεις Ανδρουλάκη με Παπανδρέου και Βενιζέλο
Διαδοχικές συναντήσεις Ανδρουλάκη με Παπανδρέου και Βενιζέλο
Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μετά και από την «επανεμφάνιση» του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άνοιξε ένα κύκλο συναντήσεων με κορυφαία στελέχη του κόμματος
Συνάντηση με τους δύο πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο είχε διαδοχικά σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Στο τραπέζι της συζήτησης – με φόντο την προ ημερησίας στη βουλή την προσεχή Πέμπτη- ήταν σύμφωνα με πληροφορίες τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην κρίσιμη συγκυρία. Στο τετ-α-τετ με τον πρώην πρωθυπουργό που έχει διατελέσει –όπως και ο κ. Βενιζέλος- υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε και ο αρμόδιος Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων τόσο για τις εξελίξεις στη γύρω περιοχή, όσο και για τα ζητήματα που συνδέονται με την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μετά και από την «επανεμφάνιση» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό ανοίγει ένα κύκλο συναντήσεων με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Λαλιώτης με στόχο την ανάλυση προτάσεων για τις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος προς το Συνέδριο και τις εκλογές.
Ειδήσεις σήμερα:
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Στο τραπέζι της συζήτησης – με φόντο την προ ημερησίας στη βουλή την προσεχή Πέμπτη- ήταν σύμφωνα με πληροφορίες τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην κρίσιμη συγκυρία. Στο τετ-α-τετ με τον πρώην πρωθυπουργό που έχει διατελέσει –όπως και ο κ. Βενιζέλος- υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε και ο αρμόδιος Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων τόσο για τις εξελίξεις στη γύρω περιοχή, όσο και για τα ζητήματα που συνδέονται με την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μετά και από την «επανεμφάνιση» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό ανοίγει ένα κύκλο συναντήσεων με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Λαλιώτης με στόχο την ανάλυση προτάσεων για τις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος προς το Συνέδριο και τις εκλογές.
Ειδήσεις σήμερα:
Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του
Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του
Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα