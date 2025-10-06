Στον πάγο το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Οι αντιδράσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας - «Αδιατάρακτες οι αδελφικές σχέσεις μας»
Και η Λευκωσία επιχείρησε να ρίξει τους τόνους μετά τον εκνευρισμό της ελληνικής πλευράς για τις δηλώσεις Χριστοδουλίδη ότι «η κυπριακή κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν»
Όλο και πιο δύσκολα φαντάζουν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, υπό το πρίσμα των χθεσινών εχθροπραξιών μεταξύ του προέδρου Χριστοδουλίδη και της ηγεσίας του ΑΔΜΗΕ.
Η απογευματινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκαθάρισε μεν τη στάση της Αθήνας ως προς το έργο, δεν παρείχε όμως ορατότητα ως προς τη βιωσιμότητα του.
Πάντως, όπως πληροφορείται το protothema.gr, το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει να βάλει τις αδελφικές σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας στο ζύγι και τις θεωρεί ανεξάρτητες από το όποιο έργο.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη που έκανε λόγο για εκβιασμό από τη μεριά του ΑΔΜΗΕ προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό στα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης.
Ο κ. Μητσοτάκης και ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου που βρίσκονταν στην Άμοργό επέστρεψαν το μεσημέρι με ελικόπτερο, με το κλίμα να μην είναι καλό, και σύντομα συνεκλήθη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μανούσου Μανουσάκη.
Σε αυτή τη σύσκεψη έγινε μια αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων επί του πεδίου, όπως και των χρημάτων που ο ΑΔΜΗΕ έχει δαπανήσει, χωρίς να έχει εισπράξει αντιστοίχως την Κυπριακή συμμετοχή και παρά την επί της αρχής έγκριση της ΡΑΕΚ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου).
«Το έργο θα προχωρήσει όταν αρθούν οι επί της αρχής αμφισβητήσεις της βιωσιμότητας του έργου και όταν λυθούν οι οικονομοτεχνικές εκκρεμότητες», έλεγε αρμόδια κυβερνητική πηγή στο protothema.gr, στον απόηχο της κυβερνητικής σύσκεψης.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει έμπρακτη δέσμευση της Κυπριακής πλευράς στο έργο, με δεδομένη την πρόσφατη αμφισβήτηση της βιωσιμότητας από τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνό. Και παράλληλα, θα πρέπει η δέσμευση να φανεί και επί του πεδίο, ήτοι να υπάρξει συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ για τις τεχνικές παραμέτρους και τα επόμενα βήματα. Με τα ως τώρα δεδομένα και παρά την επί της αρχής συνεννόηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη πριν από περίπου 10 μέρες στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το ενδεχόμενο μοιάζει πλέον να απομακρύνεται.
Κατά πληροφορίες, στη χθεσινή σύσκεψη ο κ. Μανουσάκης έδωσε μια αναλυτική περιγραφή των όσων έχει πράξει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και των χρημάτων που έχει δαπανήσει, χωρίς αντιστοίχως να έχει εισπράξει από μέρους της Κύπρου. Από τη μεριά τους και οι Κύπριοι έχουν επιχειρήματα, λέγοντας ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν έχει εκπληρώσει συμβατικές του υποχρεώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση όμως κινείται «στη γραμμή» του ΑΔΜΗΕ και ζητά έμπρακτες δεσμεύσεις, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα προγραμματισμένα βήματα.
Η κυπριακή πλευρά, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, παραπέμποντας στην κοινή δήλωση με τον Έλληνα πρωθυπουργό στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για τις διευκρινίσεις που έδωσε η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.
Μάλιστα, σήμερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό, ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ είπε ότι οι σχέσεις της Κύπρου με την Ελλάδα είναι πιο ισχυρές από ποτέ.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά: «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.
Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».
«Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις με την Ελλάδα»
Μάλιστα, σήμερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό, ερωτηθείς αν υπάρχει κάποια κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τον ΑΔΜΗΕ είπε ότι οι σχέσεις της Κύπρου με την Ελλάδα είναι πιο ισχυρές από ποτέ.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά: «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.
Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».
Καταλήγοντας ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».
«Οι σχέσεις Ελλάδας Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες ανεξάρτητα από την εξέλιξη του έργου», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ενότητα του Ελληνισμού είναι αναγκαία συνθήκη σε αυτό το σύνθετο και άκρως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Αθήνα δεν γίνονται αντιληπτές τυχόν σκοπιμότητες από κύκλους και παράγοντες στη Μεγαλόνησο, όμως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην εμπλακεί σε μια ελληνοκυπριακή διελκυστίνδα.
Μάλιστα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στο Great Sea Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου στο OPEN, τόνισε πως πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, ενώ σχετικά με τις αμφισβητήσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών σημείωσε: «Δεν μπορεί να αμφισβητείται εκ των υστέρων μια συμφωνία που έχουν υπογράψει Ελλάδα, Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση».
Απαντώντας σε αναφορές περί «εκβιασμού» από τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κ. Παπασταύρου ήταν κατηγορηματικός: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο. Η Ελλάδα δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά». Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις Ελλάδας–Κύπρου «παραμένουν αδιάρρηκτες και υπεράνω οποιουδήποτε έργου», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως με κοινή βούληση και αποφασιστικότητα «το έργο θα προχωρήσει».
«Αδιατάρακτες σχέσεις»Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο πεδίο και παρά τον «ηλεκτρισμό» που ήταν εμφανής σε όσους είδαν τον κ. Μητσοτάκη στην Αμοργό αφού πληροφορήθηκε τις χθεσινές δηλώσεις Χριστοδουλίδη, πάντως, η πρόθεση της Αθήνας είναι να μην βάλει τις σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου σε δοκιμασία.
«Οι σχέσεις Ελλάδας Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες ανεξάρτητα από την εξέλιξη του έργου», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ενότητα του Ελληνισμού είναι αναγκαία συνθήκη σε αυτό το σύνθετο και άκρως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.
Μάλιστα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στο Great Sea Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου στο OPEN, τόνισε πως πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, ενώ σχετικά με τις αμφισβητήσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών σημείωσε: «Δεν μπορεί να αμφισβητείται εκ των υστέρων μια συμφωνία που έχουν υπογράψει Ελλάδα, Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση».
Απαντώντας σε αναφορές περί «εκβιασμού» από τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κ. Παπασταύρου ήταν κατηγορηματικός: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο. Η Ελλάδα δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά». Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις Ελλάδας–Κύπρου «παραμένουν αδιάρρηκτες και υπεράνω οποιουδήποτε έργου», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως με κοινή βούληση και αποφασιστικότητα «το έργο θα προχωρήσει».
