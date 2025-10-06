Στον πάγο το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Οι αντιδράσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας - «Αδιατάρακτες οι αδελφικές σχέσεις μας»

«Αδιατάρακτες σχέσεις»

εριβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στο Great Sea Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου στο OPEN, τόνισε πως πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, ενώ σχετικά με τις αμφισβητήσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών σημείωσε: «Δεν μπορεί να αμφισβητείται εκ των υστέρων μια συμφωνία που έχουν υπογράψει Ελλάδα, Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση».

Καταλήγοντας ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στο πεδίο και παρά τον «ηλεκτρισμό» που ήταν εμφανής σε όσους είδαν τον κ. Μητσοτάκη στην Αμοργό αφού πληροφορήθηκε τις χθεσινές δηλώσεις Χριστοδουλίδη, πάντως, η πρόθεση της Αθήνας είναι να μην βάλει τις σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου σε δοκιμασία.«Οι σχέσεις Ελλάδας Κύπρου παραμένουν αδιατάρακτες ανεξάρτητα από την εξέλιξη του έργου», επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ενότητα του Ελληνισμού είναι αναγκαία συνθήκη σε αυτό το σύνθετο και άκρως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Αθήνα δεν γίνονται αντιληπτές τυχόν σκοπιμότητες από κύκλους και παράγοντες στη Μεγαλόνησο, όμως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην εμπλακεί σε μια ελληνοκυπριακή διελκυστίνδα.Μάλιστα, ο υπουργός ΠΑπαντώντας σε αναφορές περί «εκβιασμού» από τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κ. Παπασταύρου ήταν κατηγορηματικός: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο. Η Ελλάδα δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά». Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις Ελλάδας–Κύπρου «παραμένουν αδιάρρηκτες και υπεράνω οποιουδήποτε έργου», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως με κοινή βούληση και αποφασιστικότητα «το έργο θα προχωρήσει».