Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Καλές θάλασσες λοιπόν, με την 5η διάσπαση
Η ανάρτηση του βουλευτή Χανίων μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα
Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, έπειτα από 16 χρόνια παρουσίας στη Βουλή ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την ίδρυση νέου κόμματος και λίγη ώρα αργότερα ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης σχολίασε την εν λόγω εξέλιξη με μια ανάρτηση πέντε σημείων.
Ο Πολάκης εύχεται «καλές θάλασσες» με αφορμή την ατάκα του πρώην πρωθυπουργού: «Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες» ενώ σημειώνει πως το «καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία». Κατέληξε στο ότι «όλοι θα κριθούν στις πράξεις και όχι στις προθέσεις».
Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη
1)Αρα η συζητηση δεν γινοταν «ερημην»
2)Καλες θαλασσες λοιπον …(με την 5η διασπαση ….)
3)Για να «συνταξιδεψουμε» και να ανατρεψουμε το καθεστως Μητσοτακη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμη ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μονο ετσι πεφτει το καθεστως διαφθορας!
4)Το καραβι του ΣΥΡΙΖΑ τους εχει τους στοχους, εκανε και την προταση για την προοδευτικη συνεργασια.
5)ΟΛΟΙ θα κριθουν στις πραξεις ,οχι στις προθεσεις.
