Δένδιας για τα γενέθλια της ΝΔ: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύει τον σύγχρονο Ελληνισμό
«H παράταξη αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας» αναφέρει
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 51 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».
Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η παράταξη «τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».
51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας. Αλλά και η παράταξη που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις… pic.twitter.com/oZQKKUmYMc— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 4, 2025
