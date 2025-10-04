Δένδιας για τα γενέθλια της ΝΔ: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύει τον σύγχρονο Ελληνισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας Νέα Δημοκρατία

Δένδιας για τα γενέθλια της ΝΔ: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύει τον σύγχρονο Ελληνισμό

«H παράταξη αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας» αναφέρει

Δένδιας για τα γενέθλια της ΝΔ: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύει τον σύγχρονο Ελληνισμό
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 51 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας».

Συμπλήρωσε, επίσης, ότι η παράταξη «τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».


Ειδήσεις σήμερα:

Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης