Μπακογιάννη: Η φωτογραφία με τους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης - Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες
Στη φωτογραφία ποζάρουν οι Αλέξης Τσίπρας, Γιάννης Οικονόμου, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Δημήτρης Μάντζος – Τι έγραψε στη λεζάντα
Κοινή φωτογραφία με τους Έλληνες και Κύπριους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης ανάρτησε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ντόρα Μπακογιάννη.
Κεντρική θέση στη φωτογραφία έχει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ διακρίνονται μεταξύ άλλων οι Γιάννης Οικονόμου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Δημήτρης Μάντζος.
Η κυρία Μπακογιάννη μάλιστα έγραψε ότι οι αντιπροσωπείες χαρακτηρίστηκαν «ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».
Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου. Council of EuropePosted by Ντόρα Μπακογιάννη - Dora Bakoyannis on Thursday, October 2, 2025
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
