Μπακογιάννη: Η φωτογραφία με τους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης - Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες

Στη φωτογραφία ποζάρουν οι Αλέξης Τσίπρας, Γιάννης Οικονόμου, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Δημήτρης Μάντζος – Τι έγραψε στη λεζάντα

Κοινή φωτογραφία με τους Έλληνες και Κύπριους βουλευτές του Συμβουλίου της Ευρώπης ανάρτησε στο προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ντόρα Μπακογιάννη.

Κεντρική θέση στη φωτογραφία έχει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ διακρίνονται μεταξύ άλλων οι Γιάννης Οικονόμου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Δημήτρης Μάντζος.

Η κυρία Μπακογιάννη μάλιστα έγραψε ότι οι αντιπροσωπείες χαρακτηρίστηκαν «ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».

Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου. Council of Europe

Posted by Ντόρα Μπακογιάννη - Dora Bakoyannis on Thursday, October 2, 2025


Αναλυτικά η ανάρτηση:


«Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου».
