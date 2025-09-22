Μαρινάκης – Χρυσοχοΐδης για Πάνο Ρούτσι: Είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το αίτημα εκταφής του παιδιού του είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης – «Δεν έχουν καμία δουλειά ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση να παρέμβουν»