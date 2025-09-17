Λατινοπούλου: Δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ επειδή κατέρριπτε την παράνοια της Αριστεράς και των 52 φύλων
Με αφορμή, δε, σχόλια που έγιναν στα social media, η ίδια είπε «έχουμε υπανθρώπους να χαίρονται και να πανηγυρίζουν με τη δολοφονία του Κερκ»
Στη δολοφονία του 31χρονου αμφιλεγόμενου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που συγκλόνισε τις ΗΠΑ αναφέρθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου λέγοντας ότι «ένας άνθρωπος-υποδειγμα, ένας οικογενειαρχης άφησε πίσω του δύο παιδιά γιατί η αριστερά τον δολοφόνησε».
«Ένας 31χρονος έχασε τη ζωή του που μοναδικό του όπλο είχε τον διάλογο με ένα μικρόφωνο, που πήγαινε στα πανεπιστήμια και έδινε τον λόγο σε φοιτητές για να πουν ό,τι ήθελαν. Και γι' αυτό τον μισούσαν γιατί κατέρριπτε την παράνοια της αριστεράς, των 52 φύλων, έλεγε ότι η ισλαμοποίηση είναι κίνδυνος και πρέπει να τελειώνει, έλεγε την αλήθεια» είπε στο Action24 η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.
«Τον δολοφόνησαν γι' αυτό τον λόγο και έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης είχαν τα ΜΜΕ που τον παρουσίαζαν ως φασίστα και ακροδεξιό όπως κάνουνε για κάθε πατριώτη που αγαπά την πατρίδα του και έχει συγκεκριμένες αξίες και ιδανικά. Αυτοί οπλίζουν τα χέρια κάθε παράφρονα» συμπλήρωσε η κυρία Λατινοπούλου.
