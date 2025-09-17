Λατινοπούλου: Δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ επειδή κατέρριπτε την παράνοια της Αριστεράς και των 52 φύλων

Με αφορμή, δε, σχόλια που έγιναν στα social media, η ίδια είπε «έχουμε υπανθρώπους να χαίρονται και να πανηγυρίζουν με τη δολοφονία του Κερκ»