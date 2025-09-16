Στο Μαξίμου σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος - Ο Μητσοτάκης επιδιώκει «σασμό» στην Εκκλησία της Κρήτης με φόντο τη Μητρόπολη Κυδωνίας
Μαζί με τον κ. Ευγένιο στο Μαξίμου θα βρεθεί και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης - Κατά πληροφορίες αναμένεται να δώσει το «παρών» και η υπουργός Παιδείας
Μια νέα φόρμουλα συνεννόησης με την Εκκλησία της Κρήτης -έναν «σασμό» με απλά λόγια - επιδιώκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, αλλά και τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να βρεθεί και η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, ενδεχομένως και ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής.
Η συνάντηση δεν είναι εθιμοτυπική, αλλά βαθιά ουσιαστική και αυτό γιατί ο «ηλεκτρισμός» στις σχέσεις της κυβέρνησης με την εκκλησία της Κρήτης είναι πασίδηλος. Οι πρόσφατες εξελίξεις με τη μαφία της Κρήτης, με φόντο την κενή θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κατέδειξαν τις υφέρπουσες εντάσεις, αλλά και το εν εξελίξει παρασκηνιακό power game για την ανάδειξη διαδόχου του μακαριστού Δαμασκηνού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο.
Λίγους μήνες μετά, η κυβέρνηση έφερε τροπολογία μέσω της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, προωθώντας το λεγόμενο «αμετάθετο», ήτοι την απαγόρευση εν ενεργεία Μητροπολίτης να μετακινηθεί σε άλλη Μητρόπολη της Εκκλησίας της Κρήτης. Εκκλησιαστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι στόχος ήταν να μην μετακομίσει ο Μητροπολίτης Κισσάμου Αμφιλόχιος στην κενή θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, παρότι τυγχάνει της εύνοιας του Αρχιεπισκόπου Ευγένιου. Πλην όμως αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το Φανάρι επιθυμούσε κάποιο άλλο πρόσωπο και επιδιώχθηκε η εξεύρεση μιας φόρμουλας, ώστε να μην επιτραπεί η «μετακόμιση» του Αμφιολόχιου, ο οποίος θεωρείται ισχυρός ιεράρχης. Σημειωτέον, η εν λόγω απόφαση είχε βρεθεί στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ.
Όσο ο καιρός περνά όμως οι εντάσεις δεν έχουν υποχωρήσει, ενώ οι πρόσφατοι διάλογοι με τους μαφιόζους της Κρήτης και τον εμπλεκόμενο Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ που εμφανιζόταν ως ενδιαφερόμενος για τη θέση του Μητροπολίτη ενέτειναν το αδιέξοδο.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μητσοτάκης καλείται να λάβει αποφάσεις, συζητώντας με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο για τα ανοιχτά ζητήματα, σε μια περίοδο αναταραχής για την Κρήτη, αν λάβει υπόψιν κανείς και τα τεκταινόμενα στον άξονα του μεταναστευτικού. Ενδιαφέρον θεωρείται ότι στη συνάντηση θα μετάσχει και ο περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης, παράγων με επιρροή στο νησί, κάτι που δηλοί την πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης.
«Η Ιερά Σύνοδος δηλώνει απερίφραστα ότι δεν υποκύπτει σε κανενός είδους συμβιβασμό, και σε καμία πίεση ή μεθόδευση σε ο,τι αφορά στη διαφύλαξη της εναπομείνασας από αιώνων Μοναστηριακής περιουσίας, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους», αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης.
Η επιστολή του ΕυγένιουΣημειωτέον, τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη είχε ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος με επιστολή ήδη από τον Ιούλιο, ενώ στο επίμαχο κείμενο υπήρχαν αρκετές αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Χθες μάλιστα συνήλθε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, συζητώντας μάλιστα και για τις πτυχές της υπόθεσης της μαφίας των Χανίων που αφορούν την υπεξαίρεση εκκλησιαστικών εκτάσεων.
