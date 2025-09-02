Πλεύρης: Υπάρχουν κατατρεγμένοι πρόσφυγες, υπάρχουν και οι κακομαθημένοι μετανάστες που νομίζουν ότι η Ευρώπη τους χρωστάει
O υπουργός Μετανάστευσης προανήγγειλε σημαντικές τροποποιήσεις στην λειτουργία των δομών φιλοξενίας
Την βούληση της κυβέρνησης να καταργήσει κάθε μέτρο που λειτουργεί ως κίνητρο παραμονής των παράνομων μεταναστών υπογράμμισε ο κ. Θάνος Πλεύρης μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο που επιχειρεί να ενισχύει τον μηχανισμό απελάσεων.
«Υπάρχουν κατατρεγμένοι και θα προστατευτούν. Υπάρχουν όμως και κακομαθημένοι που δεν δικαιούνται άσυλο αλλά νομίζουν ότι η Ευρώπη τους χρωστάει» είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνοντας πως η επιλογή για όσους δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας θα είναι οικειοθελής επιστροφή στην χώρα τους ή φυλακή.
«Η ρύθμιση που επέτρεπε την παροχή ασύλου σε όσους παράνομους αποδεικνύουν παραμονή στην χώρα για τουλάχιστον 7 χρόνια λειτουργούσε ως αντικίνητρο. Γιατί να αποχωρήσει οικειοθελώς ένας παράνομος όταν γνωρίζει ότι θα πάρει άσυλο μετά από 7 χρόνια; Αυτό καταργείται και πλέον για όσους δεν δικαιούνται άσυλο η παραμονή στην χώρα μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα” είπε ο υπουργός.
Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης προανήγγειλε σημαντικές τροποποιήσεις στην λειτουργία των δομών φιλοξενίας, σημειώνοντας πως όσοι πληρούν το προσφυγικό προφίλ θα μεταφέρονται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις από εκείνους που πρόκειται να απελαθούν.
Τέλος, ο Υπουργός παρουσίασε στοιχεία που καταγράφουν σημαντική μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη μετά την ψήφιση της τροπολογίας για την αναστολή ασύλου προς όσους εισέρχονται από τα παράλια της Λιβύης και της Βόρειας Αφρικής.
Ο κ. Πλεύρης είπε ότι τον Αύγουστο έφτασαν στην Κρήτη 689 παράνομοι μετανάστες όταν τον Ιούλιο είχαν μπει 3.624 και τον Ιούνιο 2.574. Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι οι ροές μετά την ψήφιση της ρύθμισης ήταν χαμηλότερες και από εκείνες που καταγράφονται σε μήνες με άσχημες καιρικές συνθήκες.
