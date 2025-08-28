Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Όταν λέει ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας

Το κόμμα που θα φτιάξει ο Τσίπρας θα λέγεται «το λαγούμι», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - Παράλληλα, εκτίμησε πως ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές μέσα στο 2025 με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ