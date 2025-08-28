Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: Όταν λέει ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας
Το κόμμα που θα φτιάξει ο Τσίπρας θα λέγεται «το λαγούμι», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - Παράλληλα, εκτίμησε πως ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές μέσα στο 2025 με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε και στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβλέποντας, μάλιστα, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκηρύξει εκλογές μέσα στο 2025.
Σχολιάζοντας τα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού, η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε, κατά την παρουσία της σε εκπομπή του Open, πως «δεν έχει εμφανιστεί στη Βουλή τα τελευταία δύο χρόνια και δύο μήνες, δεν έχει κάνει καμία ομιλία, αλλά εισπράττει κανονικά την αποζημίωση. Κάνει ζωάρα και φαίνεται ότι δεν του φτάνουν ούτε αυτά. Όταν λέει ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας, τα οποία αγάπησε τόσο πολύ», προσθέτοντας σε άλλο σημείο πως το κόμμα που μπορεί να φτιάξει ο Τσίπρας, θα λέγεται «Το λαγούμι»!
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε και έναν μικρό απολογισμό της κυβερνητικής θητείας του, τονίζοντας ότι ο ίδιος αντιμετωπίζει την πολιτική «ως πεδίο προσωπικής και οικονομικής εκμετάλλευσης». «Γνωρίζει πολύ καλά πως θα έχει να αντιμετωπίσει τα πεπραγμένα του, την παραβίαση του δημοψηφίσματος, το τρίτο μνημόνιο που έφερε και επέβαλε, το κυνήγι μαγισσών που έκανε σε όποιον διαφώνησε, την άγρια καταστολή επιφύλαξε σε όποιον διαμαρτυρήθηκε, όλα αυτά που έκανε. Ότι έκαψε και οδήγησε στον θάνατο 104 ανθρώπους στο Μάτι και την κακοπαιγμένη παράσταση που έπαιξε μετά» πρόσθεσε.
Σε άλλο σημείο, μίλησε για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε, ζητώντας διευκρινίσεις για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. «Πρέπει να κατατεθεί νέα πρόταση για προανακριτική επιτροπή και θα τη στηρίξουμε, αν υπάρξει και από το ΠΑΣΟΚ ή από τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να μας συμπαρατάσσουν στον τομέα της αντιπολίτευσης», είπε.
Μάλιστα, εκτίμησε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές μέσα στο 2025. «Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα διαλύσει τη Βουλή και θα προσφύγει στις κάλπες για να «αποφύγει τον διασυρμό. Έχει φτάσει σε οριακό σημείο αυτή η καθεστωτική λειτουργία, που βασίζεται στην αδρανοποίηση κάθε ελεγκτικού μηχανισμού, θα έρθει τσουνάμι αποκαλύψεων» είπε, για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Δεν πάει ούτε τουαλέτα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να το ξέρει ο Μητσοτάκης και δεν πάει ούτε μέχρι το περιστύλιο της Βουλής αν δεν πάρει την άδεια του Μητσοτάκη».
Η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο μιλάει στη Βουλή, η οποία «είναι κορυφαίο όργανο δημοκρατίας και Βουλή δεν σημαίνει ούτε βουβοί βουλευτές ούτε πειθήνια όργανα. Έρχονται πια μόνο 38 με 50 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό μόνο όταν μιλάει ο Μητσοτάκης. Η κοινοβουλευτική διαδικασία πάσχει γιατί η Βουλή είναι άδεια συνεχώς».
Για το σενάριο αλλαγής του εκλογικού νόμου και την αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή, είπε πως «δεν μπορεί να το κάνει μόνη της η κυβέρνηση. Αν το επιχειρήσει, θα συντριβεί εκλογικά, γιατί θα δείξει ότι φοβάται την αντιπολίτευση».
