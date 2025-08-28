Παπαστεργίου: Θα στείλουμε ελληνικούς δορυφόρους SAR στο διάστημα που βοηθούν στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Τι είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου - Ποιες θα είναι οι δυνατότητες των 13 δορυφόρων με ελληνική σημαία
Η Ελλάδα έστειλε στο διάστημα τον πρώτο της δορυφόρο και ετοιμάζεται για τις επόμενες κινήσεις της, σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.
«Στείλαμε τον πρώτο ερευνητικό το καλοκαίρι και τώρα τον Νοέμβριο, εφόσον όλα πάνε καλά σε σχέση με την εκτόξευση - SpaceX στο Transporter 15 η επόμενη αποστολή - πλέον στέλνουμε δορυφόρους αυτούς τους οποίους επισκεφτήκαμε με τον πρωθυπουργό», ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ. «Είναι δορυφόροι SAR, δορυφόροι δηλαδή οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν και σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Βλέπουν μέσα από σύννεφα, βλέπουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε φυσικές καταστροφές, σε ασφάλεια».
«Η Ελλάδα πλέον αποκτά χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης 13 δικούς της νέους δορυφόρους, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα φαινόμενα», κατέληξε.
Η στιγμή που ο πρώτος δορυφόρος με ελληνική σημαία εκτοξεύεται στο διάστημα
