Το «καρφί» του δημάρχου Κυθήρων στον Αλέξη Τσίπρα μετά τη συνέντευξη στη Le Monde: Τι πιο ενεργός πολιτική από το να είσαι βουλευτής;

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε στη γαλλική εφημερίδα «μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους»

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ο δήμαρχος Κυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, τη σύνεντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde, στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός είπε, μεταξύ άλλων, «μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

«Μέχρι σήμερα γνώριζα ότι είναι εν ενεργεία Βουλευτής της εκλογικής μας Περιφέρειας Α Πειραιά και Νήσων. Τι πιο ενεργός πολιτική από αυτό;» αναρωτιέται αρχικά ο κ. Χαρχαλάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

Καταλήγει, μάλιστα, με το ρητορικό ερώτημα: «Λέτε τόσους μήνες να στέλνω τσάμπα όλα τα αιτήματα του Δήμου στο email του;»,

Η ανάρτηση του δημάρχου Κυθήρων για τον Αλέξη Τσίπρα

«Ο πρώην Πρωθυπουργός κ.Τσίπρας δήλωσε στη Le Monde ότι του λείπει η ενεργός πολιτική. Μέχρι σήμερα γνώριζα ότι είναι εν ενεργεία Βουλευτής της εκλογικής μας Περιφέρειας Α Πειραιά και Νήσων. Τι πιο ενεργός πολιτική από αυτό; Λέτε τόσους μήνες να στέλνω τσάμπα όλα τα αιτήματα του Δήμου στο email του;»

