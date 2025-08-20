Ανάρτηση Γεωργιάδη για τους σκύλους θεραπείας στο Νοσοκομείο «Μεταξά»: Βάζουμε τον ασθενή στο κέντρο
Ανάρτηση Γεωργιάδη για τους σκύλους θεραπείας στο Νοσοκομείο «Μεταξά»: Βάζουμε τον ασθενή στο κέντρο

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην έναρξη εφαρμογής της δράσης «Παρέα με Ουρά» και στα επόμενα βήματα που θα γίνουν

Ανάρτηση Γεωργιάδη για τους σκύλους θεραπείας στο Νοσοκομείο «Μεταξά»: Βάζουμε τον ασθενή στο κέντρο
Ανάρτηση για τη δράση «Παρέα με Ουρά» έκανε στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σε αυτήν, αναφέρεται στους σκύλους θεραπείας που βρίσκονται ήδη «δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς, χαρίζοντας ανακούφιση, δύναμη και χαμόγελο στη διάρκεια της θεραπείας τους».

Παράλληλα, μιλάει για τα επόμενα βήματα της δράσης, τονίζοντας πως εξετάζεται η δυνατότητα οι ίδιοι οι ασθενείς να μπορούν να φέρνουν, υπό αυστηρούς κανόνες και πρωτόκολλα, τα δικά τους σκυλιά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Μεταξά.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη




