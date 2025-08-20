Συγκίνηση στο νοσοκομείο Μεταξά: Ασθενείς αγκαλιάζουν σκύλους κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας

«Οι πρώτες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από τους σκύλους θεραπείας Βαγγέλη και Όλυμπο, με έμπειρους χειριστές. Η αποδοχή ήταν καθολική και δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό αποχής ή δυσαρέσκειας» όπως εξηγεί ο κ. Ευσταθόπουλος.Την ίδια στιγμή, ξεκίνησε και η εκπαίδευση εθελοντών με τα δικά τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιστοποιημένο δίκτυο θεραπευτικών ζευγαριών (handler – σκύλος) που θα μπορούν να συνδράμουν, προσφέροντας συντροφιά στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.Η διαπίστευση είναι απαιτητική και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τηνκαι η ικανότητά του στην ηρεμία, αλλά και την εκπαίδευση των εθελοντών σε υγιεινή, ασφαλή επαφή και ψυχολογική στήριξη.Έως σήμερα πέντε δημόσια νοσοκομεία εκδήλωσαννα εφαρμόσουν αντίστοιχα μοντέλα, αναγνωρίζοντας το Αντικαρκινικό «Μεταξά» ως σημείο αναφοράς για την ανθρώπινη ογκολογική φροντίδα.Στα επόμενα βήματα η καθιέρωση τακτικών επισκέψεων στηκαι η επέκταση του δικτύου διαπιστευμένων εθελοντών, καθώς και η δημοσιοποίηση επιστημονικών δεδομένων και αξιολογήσεων της δράσης.«Στιγμές ανεμελιάς, σπάνιες αλλά πολύτιμες, μέσα σε ένα δύσκολο θεραπευτικό πλαίσιο που δίνουν κουράγιο και δύναμη στους ασθενείς αλλά καις το προσωπικό», επισημαίνει ο διοικητής του «Μεταξά».