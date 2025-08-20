Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Συγκίνηση στο νοσοκομείο Μεταξά: Ασθενείς αγκαλιάζουν σκύλους κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας
Η λογική πίσω από αυτή την πρωτοβουλία είναι ξεκάθαρη. Η παρουσία των σκύλων στις αίθουσες της Μονάδας λειτουργεί σαν «φάρμακο» για την ψυχή
Μπορεί ένα χάδι σε έναν σκύλο να κάνει πιο υποφερτό το δύσκολο ταξίδι της χημειοθεραπείας; Στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Μεταξά, οι ίδιοι οι ασθενείς δίνουν την πιο πειστική απάντηση. Στιγμές συγκίνησης εκτυλίσσονται καθημερινά: άνθρωποι που δίνουν μάχη με τον καρκίνο κρατούν στην αγκαλιά τους τα ζώα, συχνά με δάκρυα χαράς στα μάτια. Άλλοι, που είχαν κλειστεί στη σιωπή, βρίσκουν ξανά τη δύναμη να μιλήσουν και να χαμογελάσουν.
Η λογική πίσω από αυτή την πρωτοβουλία είναι ξεκάθαρη. Η παρουσία των σκύλων στις αίθουσες της Μονάδας λειτουργεί σαν «φάρμακο» για την ψυχή: μειώνει το άγχος, φέρνει ηρεμία και ξυπνά θετικά συναισθήματα. Για πρώτη φορά πολλοί ασθενείς δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται μόνοι στη διάρκεια της θεραπείας. «Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και αντί να σκεφτόμαστε τη χημειοθεραπεία, ανυπομονούμε να δούμε τον τετράποδο φίλο μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Η δράση έχει σκοπό να αλλάξει την εμπειρία της νοσηλείας, μετατρέποντας τη δύσκολη διαδικασία σε κάτι λιγότερο απειλητικό και περισσότερο ανθρώπινο. «Είναι μια πρωτοβουλία που συγκινεί, ενώνει και προσφέρει ψυχική δύναμη ώστε οι ασθενείς να συνεχίζουν τη θεραπεία τους», τόνισε ο διοικητής του Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για καινοτομία σε πανελλαδικό επίπεδο.
Μέχρι τον Ιούλιο του 2025, πάνω από 300 ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας είχαν επωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ενώ περισσότεροι από 30 επαγγελματίες υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι) παραδέχτηκαν ότι η εμπειρία ενίσχυσε όχι μόνο την ψυχική αντοχή των ασθενών, αλλά και τη δική τους συνεργασία και συνοχή ως ομάδα.
Αξίζει αν σημειωθεί ότι η δράση εφαρμόζεται με πλήρη ιατρική και οργανωτική εποπτεία, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής. Την ίδια στιγμή γίνεται χρήση μόνο πιστοποιημένων, εμβολιασμένων, καθαρών, υγιών σκύλων, ενώ αποκλείεται η επαφή με ανοσοκατεσταλμένους, ευάλωτους ασθενείς ακόμα και με ασθενείς που δεν επιθυμούν επαφή με σκύλους.
Η λειτουργία του καινοτόμου εθελοντικού προγράμματος «Παρέα με Ουρά», ξεκίνησε στις 14 Απριλίου 2025 στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους οργανισμούς DOG THERAPY και WIN CANCER. Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, σηματοδότησε την έναρξη των πρώτων οργανωμένων επισκέψεων σκύλων θεραπείας στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας για την ανακούφιση και συναισθηματική στήριξη ασθενών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης εθελοντών για τη δημιουργία πιστοποιημένου δικτύου «εθελοντών σκύλων συντροφιάς».
Πώς βοηθούν οι σκύλοι θεραπείαςΟι επιδράσεις της παρέμβασης με σκύλους θεραπείας έχουν μελετηθεί διεθνώς και φαίνεται ότι βελτιώνει τη διάθεση με τέσσερις τρόπους:
- Το άγχος και το στρες, ελαττώνεται μέσω πτώσης της κορτιζόλης.
- Ελαττώνονται οι καρδιακοί παλμοί καθώς και η αρτηριακής πίεσης.
- Το αίσθημα σύνδεσης και ηρεμίας, που επιτυγχάνεται οδηγεί στην αύξηση της ωκυτοκίνης, της «ορμόνης της αγάπης».
- Μειώνεται η καταθλιπτική συμπτωματολογία
«Οι πρώτες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν από τους σκύλους θεραπείας Βαγγέλη και Όλυμπο, με έμπειρους χειριστές. Η αποδοχή ήταν καθολική και δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό αποχής ή δυσαρέσκειας» όπως εξηγεί ο κ. Ευσταθόπουλος.
Την ίδια στιγμή, ξεκίνησε και η εκπαίδευση εθελοντών με τα δικά τους σκυλιά, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιστοποιημένο δίκτυο θεραπευτικών ζευγαριών (handler – σκύλος) που θα μπορούν να συνδράμουν εθελοντικά, προσφέροντας συντροφιά στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.
Η διαπίστευση είναι απαιτητική και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του σκύλου και η ικανότητά του στην ηρεμία, αλλά και την εκπαίδευση των εθελοντών σε υγιεινή, ασφαλή επαφή και ψυχολογική στήριξη.
Έως σήμερα πέντε δημόσια νοσοκομεία εκδήλωσαν επίσημο ενδιαφέρον να εφαρμόσουν αντίστοιχα μοντέλα, αναγνωρίζοντας το Αντικαρκινικό «Μεταξά» ως σημείο αναφοράς για την ανθρώπινη ογκολογική φροντίδα.
Στα επόμενα βήματα η καθιέρωση τακτικών επισκέψεων στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και η επέκταση του δικτύου διαπιστευμένων εθελοντών, καθώς και η δημοσιοποίηση επιστημονικών δεδομένων και αξιολογήσεων της δράσης.
«Στιγμές ανεμελιάς, σπάνιες αλλά πολύτιμες, μέσα σε ένα δύσκολο θεραπευτικό πλαίσιο που δίνουν κουράγιο και δύναμη στους ασθενείς αλλά καις το προσωπικό», επισημαίνει ο διοικητής του «Μεταξά».
