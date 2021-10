Ξαναβγάζουν το Oruc Reis για έρευνες οι Τούρκοι

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στη θαλάσσια περιοχή μεταξύκαι Κύπρου (όπως φαίνεται στο κόκκινο σημείο στον χάρτη) βγάζουν οι Τούρκοι το ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis», μαζί με τα συνοδευτικά του πλοία, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν».Η ισχύς της νέας NAVTEX είναι από σήμερα, Παρασκευή 8 Οκτωβρίου και μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.Αντιδρώντας σπασμωδικά μετά την αμυντική συμφωνία της χώρας μας με τη Γαλλία και συνεχίζοντας το γαϊτανάκι των προκλήσεων τόσο πάνω από το Αιγαίο όσο και στην Κύπρο, η, με NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, δεσμεύει την περιοχή που φαίνεται στον χάρτη για σεισμικές έρευνες.TURNHOS N/W : 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W : 0929/21MEDITERRANEAN SEA1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;36 03.17 N - 033 05.89 E35 45.12 N - 033 07.21 E35 48.48 N - 034 02.12 E36 05.53 N - 034 00.36 E6 NM BERTH REQUESTED.2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.Με στόχο αφενός να «τορπιλίσει» τις προσπάθειες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed και αφετέρου να επιβάλει τους δικούς της χάρτες για αναβίωση της «Γαλάζιας Πατρίδας», η Άγκυρα επιχειρεί να «στήσει»... σκηνικό έντασης στην Κύπρο, ενώ επιμένει για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.Η Λευκωσία παρακολουθεί εδώ και ημέρες τις τουρκικές κινήσεις, τις καταγράφει και αντιδρά με καταγγελίες δια της διπλωματικής οδού.Νωρίτερα, δίνοντας το «στίγμα» των προθέσεων της Άγκυρας,, σημείωσε ότι «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ τις έρευνες του πλοίου Nautical Geo ανατολικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Κύπρου», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας.Σύμφωνα με ανταπόκριση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Ακάρ είπε: «Είμαστε αποφασισμένοι σε αυτό το θέμα, δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων μας». Υποστήριξε ακόμη ότι «υπάρχουν μελέτες για την πραγματοποίηση έρευνας στα ανατολικά της Κρήτης και στα νοτιοδυτικά της Κύπρου, παραβιάζοντας τη θαλάσσια δικαιοδοσία μας».«Είπαμε ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ. Εκεί οι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού μας έκαναν αυτό που έπρεπε και δεν άφησαν αυτό το πλοίο στην εν λόγω περιοχή» ανέφερε και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση.«Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν ενώ πέραν της προστασίας του δικού της δικαιώματος και δικαίων, δεν επιδιώκουμε να παραβιάσουμε τα δικαιώματα κανενός. Εμείς σεβόμαστε τα σύνορα, τα δικαιώματα τα δίκαια και την κυριαρχία όλων. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία είναι ένας έμπιστος ισχυρός και αποτελεσματικός σύμμαχος. Εμείς με μεγάλη ειλικρίνεια επιθυμούμε τα προβλήματα με την Ελλάδα να επιλυθούν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου εν μέσω των σχέσεων καλής γειτονίας μέσω διαλόγου και βρίσκοντας πολιτικές λύσεις οι λαοί των δύο πλευρών να ζήσουν εν μέσω ειρήνης και ασφάλειας επωφελούμενοι από τον πλούτο τους. Αυτή είναι η ειλικρινής μας άποψη και επιθυμία» δήλωσε, συμπληρώνοντας με νόημα πως η «Ελλάδα θα πρέπει να εγκαταλείψει την επιθετική ρητορική», η οποία δεν πρόκειται να νικήσει την Τουρκία -όπως ισχυρίστηκε.