Ιδού το ηλεκτρικό τσέπης με αυτονομία 310 χιλιομέτρων

Το ενδιαφέρον μπορεί να μονοπωλεί αυτές τις μέρες το σαλόνι του Παρισιού, αλλά πρόσφατα η Suzuki παρουσίασε στην Ιαπωνία το ολοκαίνουριο ηλεκτρικό της kei car, το οποίο στις αρχές του 2027 θα λανσαριστεί και στην Ευρώπη.