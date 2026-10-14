ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Ιδού το ηλεκτρικό τσέπης με αυτονομία 310 χιλιομέτρων
NEWSAUTO.GR

Ιδού το ηλεκτρικό τσέπης με αυτονομία 310 χιλιομέτρων

Το ενδιαφέρον μπορεί να μονοπωλεί αυτές τις μέρες το σαλόνι του Παρισιού, αλλά πρόσφατα η Suzuki παρουσίασε στην Ιαπωνία το ολοκαίνουριο ηλεκτρικό της kei car, το οποίο στις αρχές του 2027 θα λανσαριστεί και στην Ευρώπη.

Ιδού το ηλεκτρικό τσέπης με αυτονομία 310 χιλιομέτρων
UPD:
Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό kei car της Suzuki συνδυάζει πολύ compact διαστάσεις με αυτονομία που φτάνει τα 310 χλμ. και θα περάσει τα σύνορα της Ιαπωνίας από το 2027.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης