Ιδού το ηλεκτρικό τσέπης με αυτονομία 310 χιλιομέτρων
Ιδού το ηλεκτρικό τσέπης με αυτονομία 310 χιλιομέτρων
Το ενδιαφέρον μπορεί να μονοπωλεί αυτές τις μέρες το σαλόνι του Παρισιού, αλλά πρόσφατα η Suzuki παρουσίασε στην Ιαπωνία το ολοκαίνουριο ηλεκτρικό της kei car, το οποίο στις αρχές του 2027 θα λανσαριστεί και στην Ευρώπη.
UPD:
Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό kei car της Suzuki συνδυάζει πολύ compact διαστάσεις με αυτονομία που φτάνει τα 310 χλμ. και θα περάσει τα σύνορα της Ιαπωνίας από το 2027.
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