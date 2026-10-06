Γυμνή και προσιτή η νέα 450άρα της BMW - Με πόσα την αποκτάς;
Γυμνή και προσιτή η νέα 450άρα της BMW - Με πόσα την αποκτάς;
Η BMW παρουσίασε τη νέα F 450 R επεκτείνοντας την γκάμα των 450 με ένα naked υψηλών προδιαγραφών. Πότε έρχεται και πόσο κοστίζει;
Ήταν θέμα χρόνου μέχρι η BMW Motorrad πάρει την απόλυτα πετυχημένη πλατφόρμα του δικύλινδρου F 450 GS και δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο στην κατηγορία.
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