Γυμνή και προσιτή η νέα 450άρα της BMW - Με πόσα την αποκτάς;
NEWSAUTO.GR

Γυμνή και προσιτή η νέα 450άρα της BMW - Με πόσα την αποκτάς;

Η BMW παρουσίασε τη νέα F 450 R επεκτείνοντας την γκάμα των 450 με ένα naked υψηλών προδιαγραφών. Πότε έρχεται και πόσο κοστίζει;

Γυμνή και προσιτή η νέα 450άρα της BMW - Με πόσα την αποκτάς;
Ήταν θέμα χρόνου μέχρι η BMW Motorrad πάρει την απόλυτα πετυχημένη πλατφόρμα του δικύλινδρου F 450 GS και δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο στην κατηγορία.

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