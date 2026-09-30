Αποκάλυψη: Ιδού η ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

Η BMW παρουσίασε τη νέα Σειρά 3, με εσωτερικό κωδικό G50, διατηρώντας τους τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους βενζινοκινητήρες, αλλά καταργώντας τους diesel. Η παραγωγή της ξεκινά τον Νοέμβριο και η διάθεσή της θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Μέσα στην ίδια χρονιά θα προστεθεί και μία plug-in υβριδική έκδοση.