Αποκάλυψη: Ιδού η ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3
NEWSAUTO.GR

Αποκάλυψη: Ιδού η ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3

Η 8η γενιά της BMW Σειράς 3 υιοθετεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της Neue Klasse.

Αποκάλυψη: Ιδού η ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3
UPD:

Η BMW παρουσίασε τη νέα Σειρά 3, με εσωτερικό κωδικό G50, διατηρώντας τους τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους βενζινοκινητήρες, αλλά καταργώντας τους diesel. Η παραγωγή της ξεκινά τον Νοέμβριο και η διάθεσή της θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Μέσα στην ίδια χρονιά θα προστεθεί και μία plug-in υβριδική έκδοση.





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