Αποκάλυψη: Ιδού η ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3
Αποκάλυψη: Ιδού η ολοκαίνουργια BMW Σειρά 3
Η 8η γενιά της BMW Σειράς 3 υιοθετεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της Neue Klasse.
Η 8η γενιά της BMW Σειράς 3 υιοθετεί τη σχεδιαστική ταυτότητα της Neue Klasse.
UPD:
Η BMW παρουσίασε τη νέα Σειρά 3, με εσωτερικό κωδικό G50, διατηρώντας τους τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους βενζινοκινητήρες, αλλά καταργώντας τους diesel. Η παραγωγή της ξεκινά τον Νοέμβριο και η διάθεσή της θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Μέσα στην ίδια χρονιά θα προστεθεί και μία plug-in υβριδική έκδοση.
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UPD:
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