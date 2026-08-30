Δοκιμάζουμε το υβριδικό Volkswagen T-Roc - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό Volkswagen T-Roc - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το νέο T-Roc συνεχίζει να «ροκάρει». Έχει μεγαλώσει, έχει ανεβάσει την ποιότητα του, έχει φορτωθεί με τεχνολογία, διατηρώντας τον ρυθμό που το έκανε best-seller.
UPD:
Υπάρχει ένα «τέμπο» που καταλαβαίνεις τι ακριβώς επιδιώκει η Volkswagen με την «επανακυκλοφορία» του T-Roc.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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