Δοκιμάζουμε το υβριδικό Volkswagen T-Roc - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Το νέο T-Roc συνεχίζει να «ροκάρει». Έχει μεγαλώσει, έχει ανεβάσει την ποιότητα του, έχει φορτωθεί με τεχνολογία, διατηρώντας τον ρυθμό που το έκανε best-seller.