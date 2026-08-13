Με ποια κινεζική εταιρεία θα συνεργαστεί η Porsche, και γιατί;

Στην Porsche αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν από τον Όμιλο Volkswagen και να ενωθούν με την κινέζική Xpeng για να αποφύγουν κυρώσεις από την Ε.Ε.