Με ποια κινεζική εταιρεία θα συνεργαστεί η Porsche, και γιατί;
NEWSAUTO.GR

Με ποια κινεζική εταιρεία θα συνεργαστεί η Porsche, και γιατί;

Στην Porsche αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν από τον Όμιλο Volkswagen και να ενωθούν με την κινέζική Xpeng για να αποφύγουν κυρώσεις από την Ε.Ε.

Με ποια κινεζική εταιρεία θα συνεργαστεί η Porsche, και γιατί;
Τα στελέχη της Porsche, με επίσημη αίτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν από το κοινό «pooling» εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που έχει δημιουργήσει ο ‘Όμιλος Volkswagen, στον οποίο ανήκει.

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