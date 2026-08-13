Με ποια κινεζική εταιρεία θα συνεργαστεί η Porsche, και γιατί;
Με ποια κινεζική εταιρεία θα συνεργαστεί η Porsche, και γιατί;
Στην Porsche αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν από τον Όμιλο Volkswagen και να ενωθούν με την κινέζική Xpeng για να αποφύγουν κυρώσεις από την Ε.Ε.
Τα στελέχη της Porsche, με επίσημη αίτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν από το κοινό «pooling» εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που έχει δημιουργήσει ο ‘Όμιλος Volkswagen, στον οποίο ανήκει.
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