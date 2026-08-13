Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό Ford Transit City - Τόσο κοστίζει
Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό Ford Transit City - Τόσο κοστίζει
Η γκάμα των επαγγελματικών βαν τις Ford εμπλουτίστηκε με το ηλεκτροκίνητο Transit City το οποίο είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας.
Η Ford ενισχύει την παρουσία της στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων παρουσιάζοντας το καινούργιο Transit City.
Δείτε εδώ.
Δείτε εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα